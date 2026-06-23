Они спасают жизни наших воинов: Порошенко передал на фронт первую партию модернизированных «Ай-Петри»

Петр Порошенко передал подразделениям ВСУ 20 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри". Это первая партия модернизированной техники, ее стоимость составила 230 млн грн. По словам лидера "Евросолидарности", в новых "Ай-Петри" значительно увеличены мощность, ширина диапазонов, дальность и надежность.

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Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

"Наши Вооруженные Силы умеют говорить без лишних слов. "Первый пошел", — так Силы специальных операций сообщили о блестящей операции по уничтожению железнодорожного моста через Северо-Крымский канал во временно оккупированном украинском Крыму. Это тот язык силы, который понимает Путин. Успешные удары по мостам, нефтяным резервуарам и электростанциям — это не только уничтоженные объекты. Это сорванная логистика врага, нехватка топлива для российской техники, перебои в работе военной инфраструктуры и ослабление противника. ВСУ демонстрируют силу, а наша задача — поддерживать их в этом", — пояснил пятый президент.

"Модернизированные комплексы "Ай-Петри" стали еще более эффективными против разведывательных и ударных дронов. Они спасают жизни наших воинов и защищают их от вражеского артиллерийского огня. Технологичность дает нам шанс быть на два шага впереди врага. Мы на это способны, в чём я убедился на мировой выставке вооружений Eurosatory 2026, которую посетил на днях во Франции, где Украина была очень достойно представлена", – отметил Порошенко.

"А сегодня на нашу "Ай-Петру" прибыли военные из наиболее опытных частей, которые заложили основу боевого применения этих комплексов. Как всегда, машины мы оснащаем средствами РЭБ, "Старлинками" и зарядными станциями. Все это необходимо для качественной и эффективной работы", – продемонстрировал Порошенко технику.

Он отметил, что изъятие из бюджета Минобороны 40 миллиардов гривен, которое одобрили власти, точно не укрепляет наши Вооруженные Силы. "Но надеемся, что встречи, которые мы провели на Eurosatory 2026 по вопросу расширения финансирования потребностей ВСУ, в частности, с нашими партнерами из Дании, дадут результат. Мы продолжаем полагаться на себя и на Вооружённые Силы Украины. Убеждён, что в таких надёжных руках наши комплексы будут как нельзя лучше служить украинскому народу", — резюмировал Петр Порошенко.