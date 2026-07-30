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Бригадам они крайне необходимы: Порошенко передал на фронт очередную партию экскаваторов, пилорам и квадроциклов

Глеб Иванов
Новости. Общество
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Порошенко передал на фронт партию оборудования на сумму 22 млн грн
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Строительная техника на фронте по-прежнему в дефиците, бригадам нужны экскаваторы для фортификационных работ — ведь необходимо укрепляться, строить линии обороны и защищать жизни личного состава. Петр Порошенко сегодня передал очередную партию экскаваторов, а также мобильные пилорамы, квадроциклы и другое оборудование на сумму 22 млн грн подразделениям Сил обороны.

Об этом пятый президент рассказал в соцсетях.

"Фонд Порошенко" вместе с украинским производителем – единственные, кто изготавливает и передает в армию новые экскаваторы. По нашей просьбе компания TDC увеличила объемы производства – теперь мы производим три, четыре или даже пять экскаваторов в месяц. Каждый экскаватор стоит более 3 миллионов гривен, а мы уже поставляем в армию вторую сотню", – отметил Порошенко.

Порошенко передал на фронт партию оборудования на 22 млн грн

"Сегодня мы передаем очередную партию экскаваторов для шести подразделений. Несмотря на санкции и незаконное решение Верховного Суда. Мы делаем это с единственной целью – чтобы война закончилась, а наши воины вернулись домой и занялись мирным строительством", – пишет Порошенко.

По его убеждению, первым шагом к миру должно стать прекращение огня: "Адскими санкциями, поставками оружия и силой нашей армии нужно заставить Путина сдаться и сделать невозможными дальнейшие военные действия. Поэтому мы так ждали визита в Соединенные Штаты и возобновления нормального диалога с нашим стратегическим партнером".

Порошенко передал очередную партию помощи украинским военным.
Порошенко передал на фронт партию оборудования на сумму 22 млн грн

"Мы же с "Европейской Солидарностью" не допустим остановки реформ и будем бороться за то, чтобы произошла перезагрузка ГБР, которое преследует общественных активистов, антикоррупционеров и оппозицию. А пока занимаемся другим, не менее важным делом — передаем очередную партию помощи нашим военным. Экскаваторы и мобильные пилорамы, чтобы подразделения Сухопутных войск, ДШВ, Военно-морских сил и Воздушных сил обустраивали боевые позиции и строили нерушимую стену, которая не пропустит врага дальше", – пишет Порошенко.

Порошенко передал очередную партию помощи украинским военным.

"Передаем боевым бригадам штурмовые квадроциклы, генераторы и зарядные станции для ежедневного выполнения боевых задач. Мы не имеем права сдаваться. Будем и впредь помогать нашим воинам, укреплять украинскую армию и делать все, чтобы Украина победила. Ведь мир приходит только к сильным", – убежден Петр Порошенко.

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