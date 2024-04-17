Олимпиада-2024 в Париже – как место презентации воюющей и героической Украины, или За ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ без стран-ТЕРРОРИСТОВ.

С сегодняшнего дня остается ровно 100 дней до начала летней ОЛИМПИАДЫ в ПАРИЖЕ. Учитывая ситуацию в Украине и мире, ее значение трудно переоценить.

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Тож УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ повинна розуміти свою надважливу місію на цьому форумі і належним чином готуватися. Йдеться не лише про спортивні результати, а й про готовність публічно представити УКРАЇНСЬКУ ПРАВДУ боротьби із російською ордою країни-терориста військового злочинця Путіна за нашу СВОБОДУ і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.

Нагадаю, що нині Україна вже має 83 олімпійські ліцензії та сподівається, що зможе отримати біля 100. Спеціальна історія із футбольною збірною, яка ВПЕРШЕ в історії незалежної України братиме участь в Олімпійських іграх. Справа в тому, що Олімпіада не входить до календаря міжнародних змагань ФІФА і багато клубів вже заявили, що не відпустять своїх футболістів до Парижу. Тому тут варто включити ВСІ важелі впливу, щоб до нашої команди потрапили найсильніші гравці. Нагадаю, що перегляди Олімпіади та футболу, зокрема, збирають МІЛЬЯРДНІ аудиторїї вболівальників по всьому світу.

Тепер про "нейтральних спортсменів" без прапора і гімну.

Якщо згадати, як починалася історія із можливою участю спортсменів із Росією та Білоруссю, то нині можемо говорити про ПЕВНИЙ успіх України та її союзників. Нині МОК ухвалив такі вимоги до "нейтральних спортсменів":

– жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація Росії чи Білорусі не може демонструватися на Олімпіаді в Парижі;

– жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений і акредитований на Олімпійські ігри;

– "нейтральні спортсмени" не братимуть участь у параді і не публікуватимуться у жодному командному заліку.

На сьогодні ще триває відбір можливих нейтральних спортсменів, якими займається спеціальна комісія МОК. Ця комісія перевірки відповідності спортсменів повинна зʼясувати:

– чи вони підтримують війну;

– чи вони мають контакти із російськими або білоруськими військовими чи органами національної безпеки. І тут вкрай важлива участь України, яка має подавати свої матеріали Комісії щодо можливої причетності спортсменів до політики війни їхніх країн та урядів.

Для нейтральних спортсменів вже затвердили окремий гімн і прапор.

Отож:

– формуємо і готуємо нашу УКРАЇНСЬКУ КОМАНДУ;

– мінімізуємо кількість нейтральних спортсменів;

– пропагуємо справедливу і героїчну боротьбу українського народу за свою СВОБОДУ і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.

І сподіваємося, що ОЛІМПІАДА-2024 в Парижі стане не (лише - Ред.) знаковою подією у спорті, а й сприятиме обʼєднанню світу в боротьбі проти країн-терористів та наблизить нас до ПЕРЕМОГИ.