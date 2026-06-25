Ольга Братко: почему мужчины редко говорят о сексуальных неудачах, а женщины "выходят из тела" во время секса

Мужчины редко признаются в страхе сексуальной неудачи – это факт. Женщины, в свою очередь, часто умалчивают о дискомфорте, боли, усталости или отсутствии желания. И с этим тоже не поспоришь.

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Именно с такими темами работает Ольга Братко – магистр психологии, сексолог, семейный сексотерапевт и тренер по сексуальному образованию и культуре.

Ее профессиональная позиция основана на интуитивно простой, но сложной для осознания мысли: "Сексуальность не существует отдельно от самооценки, опыта, воспитания, травм и того, как человек научился говорить о себе".

Ольга объясняет: если мужчина убежден, что всегда должен быть готов к близости и безупречен, любая "неудача" в сексе будет восприниматься им как личный провал. В результате – стыд, уклонение от разговоров, агрессия, дистанция или попытка компенсировать внутреннюю тревогу контролем над партнершей.

У женщин, по мнению психолога, другой сценарий молчания: "Физическое присутствие в интимной близости может сопровождаться психологической отстраненностью: женщина как будто выходит из тела, чтобы терпеть, наблюдать за собой со стороны и ждать, когда всё закончится".

Ольга Братко рассматривает такие состояния не только как сексологическую проблему. Скорее как часть более широкой истории. Ее образование позволяет ей работать с этой темой системно: она окончила Университет имени Альфреда Нобеля, а затем в течение длительного времени углубляла свою профессиональную подготовку в ведущих образовательных учреждениях: немецкий WIAP, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киевский институт современной психологии и психотерапии – и это далеко не исчерпывающий список.

Академический и практический опыт помогает Ольге видеть за сексуальными трудностями не "симптом", а человека – с его культурой, семейными установками, страхами и потребностью в принятии.

"Молчание в спальне постепенно перерастает в молчание в жизни. Пара теряет контакт. Диалог заменяют догадки, обиды, избегание близости".

Это одна из причин, почему Ольга Братко много работает с темой сексуального образования, в частности, преподавая на кафедре психологии и педагогики Университета имени Альфреда Нобеля. Для неё сексуальная грамотность – это не о техниках, а о способности человека распознавать собственные границы и говорить о них, не унижая ни себя, ни партнёра.

Особое место в её работе занимает женская самооценка. Этой теме она посвятила книгу "Женская идентичность и самооценка в условиях социального давления", в которой исследовала влияние внешних ожиданий на внутреннее ощущение собственной ценности.

"Женщина, которая не чувствует права на собственный голос в жизни, часто не чувствует его и в интимных отношениях", – уверена исследовательница.

Профессиональная деятельность Ольги Братко выходит далеко за пределы частной практики. Она входит в состав Всемирной ассоциации позитивной и транскультурной психотерапии, является членом Международной ассоциации сексологов и психологов, а также Общественного союза "Национальная психологическая ассоциация".

"Говорить о сексуальных неудачах, стыде, отчуждении или потере желания сложно", – говорит психолог, чья работа была отмечена международным Орденом "Святой Софии".

Эксперт уверена, что именно молчание делает эти переживания разрушительными.

"Попробуйте перестать воспринимать сексуальные сложности как поражение, – рекомендует Ольга Братко. – Дайте себе возможность быть честными в отношениях, в том числе и в интимной сфере".

И речь здесь не об идеальном теле. И уж точно не о "киношной" страсти. Речь о праве быть живым человеком – со своими страхами, желаниями, границами и голосом.