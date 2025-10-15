Олександр Предиткевич: как в Испании можно защититься от экстрадиции в Украину и другие страны

Олександр Предиткевич — адвокат, который более 20 лет занимается международным уголовным правом и делами об экстрадиции. Его основная практика — это защита клиентов, которым грозит выдача из Испании в Украину, Россию или другие страны. Это очень узкая и сложная область, где требуется глубокое знание не только испанского права, но и международных договоров, практики Европейского суда по правам человека и механизмов Интерпола.

Помимо юридической практики, Олександр является Президентом Интернационального клуба Ротари в Мадриде и основателем Глобального экономического Украино-Испанского форума, который стал важной платформой для интеграции украинского бизнеса в Испании и развития устойчивых отношений между двумя странами.

– Почему именно Испания часто фигурирует в таких делах?

– Испания считается одной из стран с самыми сильными гарантиями прав человека. Здесь суды проверяют абсолютно каждый запрос на экстрадицию и не принимают решения автоматически. Особенно это касается случаев, когда есть риск политического преследования или нарушений прав в стране, которая требует выдачи. Поэтому многие люди, оказавшиеся под угрозой уголовного преследования, стремятся именно в Испанию, чтобы здесь получить справедливое рассмотрение своего дела.

Если говорить о статистике: по данным последних лет, Испания получает несколько сотен запросов на экстрадицию ежегодно, но удовлетворяется лишь около 30–35% из них. Остальные отклоняются именно по причинам, связанным с нарушением прав человека или политическим характером дел. На сегодня в Испании сотни иностранцев находятся под защитой от экстрадиции. Многие ждут решения годами в статусе временной защиты или под залогом и немалая часть таких дел касается постсоветского пространства, включая Украину и Россию.

Испания остаётся одной из самых осторожных стран Европы в вопросах выдачи. В отличие от некоторых государств ЕС, здесь действует принцип: "лучше отказать в сомнительном запросе, чем выдать человека с риском для его прав".

Это делает Испанию привлекательной для тех, кто ищет гарантии независимого суда и правовой защиты от политически мотивированных дел.

– Как проходит процесс экстрадиции и где подключается адвокат?

– Александр: Обычно всё начинается с того, что страна подаёт запрос в Интерпол, и человек попадает в список с "красным уведомлением". Это значит, что его могут задержать в любой момент — в аэропорту, при заселении в отель, во время обмена валюты или даже при покупке дорогостоящих вещей. Задержание возможно в любой ситуации, где происходит проверка личности и передача данных.

После ареста дело направляется в Audiencia Nacional — главный суд Испании, который рассматривает вопросы об экстрадиции. В суде есть три фазы. На первой фазе испанские судьи устанавливают базовую позицию задержанного: согласен ли он вернуться в страну, которая требует выдачу, или хочет остаться в Испании и бороться за свою защиту. Многие адвокаты начинают активно спорить уже на этом этапе, но это часто раздражает судей, потому что первая стадия предназначена именно для фиксации позиции клиента, а не для полноценной борьбы.

Уже после этого начинаются фазы, где мы строим защиту по сути:

анализируем обоснованность обвинений;

проверяем, соответствует ли преступление принципу "двойной инкриминации";

поднимаем вопросы возможных нарушений прав человека.

– Какие аргументы чаще всего помогают остановить экстрадицию?

Александр: Самые сильные — это:

Дело имеет политический характер.

В стране-инициаторе нет гарантий справедливого суда.

Клиенту угрожают пытки, бесчеловечное обращение или смертная казнь.

Военное положение или нестабильная ситуация в стране делает выдачу невозможной.

Эти доводы принимаются судами в Испании очень серьёзно, особенно если подкреплены доказательствами и международной практикой.

– Можно ли привести пример из вашей практики?

Александр: У меня было много клиентов, и каждый отдельный случай — это целая длинная история, часто связанная с разными странами и их правовыми системами. Например, один из моих клиентов из Украины обвинялся в экономических преступлениях. Мы доказали, что дело имело признаки политического давления, и суд в Испании отказал в экстрадиции. Человек остался в стране легально и смог выстроить здесь новую жизнь.

Недавно мы имели и уникальную ситуацию: Россия подала запрос на экстрадицию бывшего украинского военного, находившегося в Испании. Мы сразу включились в процесс и не оставили РФ никаких шансов — экстрадиция была остановлена, и человек остался в безопасности.

Я могу с уверенностью сказать, что за всю свою практику я не проиграл ни одного дела об экстрадиции. Если правильно выстроить стратегию и работать по всем направлениям защиты, добиться результата вполне реально.

– Вы являетесь Президентом Ротари-клуба в Мадриде. Расскажите о вашей общественной деятельности.

Александр: Да, мы основали паспорт-клуб Ротари в Мадриде, который стал очень активной платформой для интеграции украинского бизнеса в Испанию. Мы формируем устойчивые отношения между Украиной и Испанией, и сегодня это один из самых многочисленных и позитивных клубов.

Например, 26 февраля мы провели масштабный форум, где удалось собрать 30 мэров из Украины и столько же — из Испании. На этом мероприятии были подписаны важные договоры и соглашения, а также прошли бизнес-секции по разным отраслям. Это доказывает: кроме юридической практики, я уделяю большое внимание и развитию диалога между нашими странами.

– Что бы вы посоветовали людям, которым грозит экстрадиция из Испании?

Александр: Самое главное — не ждать до последнего. Нужно сразу обращаться к адвокату, который понимает международное право и практику экстрадиции. Чем раньше начинается работа по делу, тем выше шансы на успех.

Очень важно найти именно специализированных адвокатов в этой области. Обычный адвокат, не имеющий опыта в международных делах, может просто не справиться, и это приведёт к поражению в суде. В Испании реально эффективно работает всего несколько специалистов, которые профессионально ведут такие процессы.

Кроме того, нужно понимать, что защита от экстрадиции идёт сразу по трём фронтам:

Работа с документами и уточнениями в страну, подавшую запрос. Отдельная линия защиты и диалога с Интерполом, так как решение может приниматься на международном уровне. И, конечно же, полноценная юридическая борьба в испанских судах.

Каждое из этих направлений требует огромного объёма работы, внимательности и опыта. Именно поэтому без узкой специализации добиться успеха практически невозможно.

– Ваш прогноз: останется ли Испания надёжным местом для защиты от экстрадиции?

Александр: Испания и дальше будет оставаться страной, где у человека есть шанс на справедливость. Но важно понимать: сама по себе система не борется за вас — бороться нужно вместе с адвокатом, шаг за шагом.

Я очень хорошо понимаю, что чувствует человек в этот момент. Когда я сам только переехал в Испанию, я тоже сталкивался с трудностями и знал, каково это — быть на грани, между двумя мирами: один, где тебе угрожают, и другой, где у тебя есть надежда.

Именно поэтому я всегда говорю: нельзя опускать руки. Даже если кажется, что шансов почти нет, жизнь показывает — решающими могут оказаться самые маленькие детали. Иногда одно слово в документе или одна правильная стратегия меняют всё.