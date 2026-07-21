Оккупированный Крым возвращается в 2000-е: из-за перебоев с электричеством и связью на полуострове устанавливают таксофоны. Фото

В оккупированном Крыму начали устанавливать стационарные таксофоны для связи с экстренными службами на случай полного отключения электроэнергии и мобильной связи. На данный момент в шести городах полуострова установлено 29 таких аппаратов.

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Их установку объясняют необходимостью обеспечить связь во время перебоев в работе инфраструктуры. Об этом сообщает "Суспильне Крым".

Установленные таксофоны будут работать даже при полном отсутствии электроснабжения и мобильной связи.

"В связи с перебоями в электроснабжении в городах полуострова установлены стационарные телефоны для связи с экстренными службами. Важно: 29 аппаратов функционируют при полном отключении электричества и отсутствии мобильной сети", — говорится в сообщении.

С помощью этих телефонов можно вызвать пожарную службу (101), полицию (102), скорую помощь (103), аварийную газовую службу (104) и службу спасения (112).

Таксофоны установили в Джанкое, Армянске, Евпатории, Керчи, Саках и Яны Капу (Красноперекопске). Больше всего аппаратов установлено в Армянске и Евпатории — по шесть, в Джанкое, Саках и Яны-Капу — по пять, еще два работают в Керчи.

В то же время в движении сопротивления "Жёлтая лента" считают, что возвращение к такому способу связи свидетельствует об ухудшении ситуации с гражданской инфраструктурой на временно оккупированном полуострове.

"Оккупационные власти объясняют это необходимостью обеспечить возможность вызова экстренных служб. Первые таксофоны уже появились в Джанкое и Евпатории. Это еще одно свидетельство ухудшения работы гражданской инфраструктуры на оккупированном полуострове", — отметили активисты.

Напоминаем, что 17 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В Керчи после них вспыхнули пожары в районе железнодорожной станции.

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