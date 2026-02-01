Оккупационные власти Мариуполя 'дорисовали' детей для хорошей статистики

Во временно оккупированном Мариуполе "власть", чтобы улучшить статистику, "дорисовала" детей. Отчет больницы интенсивной терапии №2 показал цифры, которые не соответствуют реальности.

По информации ЦВО, в течение последних двух лет количество детей в Мариуполе уменьшилось на 115 человек, а за последний год – на 15. Эта информация вызвала значительный резонанс среди так называемой "власти" города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.

Чтобы опровергнуть эту информацию, оккупационная администрация привлекла руководительницу больницы интенсивной терапии №2. Чиновница сообщила, что количество детей якобы увеличилось на 1219, это на 21 ребенка больше по сравнению с 2024 годом. Однако, в 2024 году родилось 1126 детей.

"Как 1219 - 1126 стало равняться 19 остается загадкой", – отмечается в заметке Андрющенко.

Демографическая ситуация в Мариуполе по данным ЦВО

В январе этого года обнародовали статистику рождаемости во временно оккупированном Мариуполе. Специалисты выяснили, что за последние три года в Мариуполе родилось на 115 детей меньше, чем в предыдущий период. В 2025 году это примерно 21 ребенок в неделю, что на 60% меньше довоенного уровня.

В 2023 году в городе родилось 1216 детей, в 2024 году на свет появились 1126 малышей, а в 2025 году – 1101. Таким образом, за три года общее количество детей уменьшилось на 115 человек, или почти на 10% от предыдущего уровня.

В 2025 году в среднем рождалось около 21 ребенка в неделю. Это значительно меньше, чем в довоенные годы, когда показатели были выше на 60%.

"При условии изменения пропорций пенсионеры/работоспособные в сторону увеличения трудоспособного населения, уровень рождаемости соответствует уровню города в 150-200 тысяч человек. Вместе с "понаехавшими" россиянами", – отметили в ЦВО.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области террористы "ДНР" планируют присвоить более шести тысяч квартир горожан. Экспроприация жилья касается всех мариупольцев, которые были вынуждены бежать из оккупации.

Кроме того, российские оккупанты объявили призыв молодежи в российскую армию. На временно оккупированной территории Донецкой области готовятся к новому призыву в 2026 году, соответствующий указ подписал главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Под действие документа подпадают мужчины 1996–2008 годов рождения, которых планируют привлекать к службе по российским правилам.

