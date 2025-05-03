Оккупанты ночью нанесли авиаудар по Сумщине: повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома
В ночь на 3 мая российские войска нанесли авиаудара по Сумщине. Атаковали оккупанты Шосткинскую громаду.
Повреждены объекты инфраструктуры, дома, учебное заведение и объекты социальной сферы. Подробности сообщили в Сумской областной военной администрации.
"Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по территории Шосткинской громады. Предварительно погибших и раненых нет. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили", – говорится в сообщении.
По состоянию на 07:00 утра на месте атаки работали аварии спасательные службы: они ликвидировали последствия удара.
Напомним, вечером 2 мая Россия атаковала Харьков "Шахедами". В городе повреждены жилые дома, пострадали десятки человек, в том числе и ребенок.
Также под массированной атакой врага оказался Купянск : там спасатели из-под завалов извлекли тело погибшего.
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