Оккупанты ночью нанесли авиаудар по Сумщине: повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома

В ночь на 3 мая российские войска нанесли авиаудара по Сумщине. Атаковали оккупанты Шосткинскую громаду.

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Повреждены объекты инфраструктуры, дома, учебное заведение и объекты социальной сферы. Подробности сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по территории Шосткинской громады. Предварительно погибших и раненых нет. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили", – говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 утра на месте атаки работали аварии спасательные службы: они ликвидировали последствия удара.

Напомним, вечером 2 мая Россия атаковала Харьков "Шахедами". В городе повреждены жилые дома, пострадали десятки человек, в том числе и ребенок.

Также под массированной атакой врага оказался Купянск : там спасатели из-под завалов извлекли тело погибшего.

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