Одно простое действие заставит спатифиллум пышно зацвести: что надо сделать

Среди любимых комнатных растений спатифиллум (или же женское счастье) занимает особое место. Его ценят за насыщенную яркую зелень и необычные и очень изящные белые цветы. Однако порой случается так, что бутоны вянут слишком быстро, листья меняют цвет, а новые цветы вообще не появляются.

Как с этим справиться, издание Express узнавало у профессиональных садоводов. Ведь эксперты относят спатифиллум к простым в выращивании растениям. Оказалось, что для успеха часто нужно только одно – правильно наладить полив вазона.

И речь идет даже не о частоте или обильности увлажнения – здесь у каждого растения потребности могут меняться, в зависимости от условий выращивания, размера куста и времени года. Ключевым фактором является качество воды.

Все, что вам нужно, это отказаться от водопроводной воды в пользу фильтрованной. А все потому, что растение крайне чувствительно реагирует на фтор и хлор, которые добавляют в водопроводную воду при очистке. Со временем эти химикаты накапливаются в почве и приводят к тому, что кончики листьев начинают подсыхать, зелень становится хрупкой и даже полностью отмирает. Еще одно последствие такого полива – отсутствие цветения. Водопроводная вода не убивает растение мгновенно, но она точно не является идеальным выбором из-за своего состава.

Вместо этого специалисты советуют использовать "золотой стандарт" – фильтрованную воду, из которой удалены все агрессивные минералы. Отличным вариантом также является дождевая вода – она сама по себе довольно мягкая и содержит питательные вещества в минимальном количестве, что хорошо для здоровья спатифиллума.

Если же у вас нет возможности использовать фильтр, эксперты рекомендуют дать водопроводной воде отстояться в открытой емкости по крайней мере 24 часа перед использованием. Это позволит большей части хлора испариться, а тяжелым частичкам осесть на дне емкости. Отстоявшуюся воду нужно набирать осторожно из верхних слоев, тогда ее качество будет наилучшим.

