Почему не растет амариллис: есть важный нюанс с поливом

Амариллис часто называют растением для новичков, ведь он способен цвести даже при минимальном уходе. Но именно эта репутация нередко вводит в заблуждение. Когда амариллис не растет, не выпускает цветонос или быстро увядает, хозяева начинают искать проблему в освещении или подпитке.

На самом деле причина обычно значительно проще. В большинстве случаев во всем виноват неправильный полив, говорят эксперты.

Почему избыточный полив останавливает рост

Это растение относится к луковичным, поэтому способно выдерживать короткие периоды сухости. Зато постоянно влажная почва для амариллиса опасна. Когда земля долго не просыхает, луковица начинает задыхаться и постепенно загнивать, даже если внешне растение еще кажется здоровым.

Проблема переувлажнения заключается в том, что корни амариллиса перестают нормально работать. Во влажной среде быстро развиваются грибки и бактерии, а корневая система теряет способность поставлять питательные вещества. Растение будто замирает: листья могут терять упругость, желтеть, а цветонос так и не появляется. Часто кажется, что амариллису не хватает воды, хотя на самом деле ее слишком много.

Главный нюанс полива, который игнорируют

Самое важное правило – амариллис нельзя поливать "по графику". Поливать следует только тогда, когда верхний слой почвы хорошо подсох. Если земля на глубине нескольких сантиметров еще влажная, растение трогать не нужно.

Кроме того, часть луковицы обязательно должна оставаться над поверхностью почвы – это уменьшает риск загнивания и позволяет ей "дышать".

Когда растение уже перелили

Если амариллис начал вянуть, листья пожелтели или рост полностью остановился, стоит проверить состояние луковицы. В случае переувлажнения ее придется вынуть из горшка, очистить от старого грунта и удалить поврежденные участки. После просушки луковицу высаживают в свежий, легкий субстрат и в дальнейшем поливают очень осторожно.

Почему амариллис лучше немного "недолить"

Амариллис значительно лучше реагирует на легкую нехватку влаги, чем на ее избыток. Короткая сухая пауза стимулирует рост корней и формирование цветоноса. Избыточная влага, наоборот, заставляет растение бороться за выживание вместо того, чтобы цвести.

