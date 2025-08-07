Одно из подразделений ДТЭК получило повреждения в результате обстрела Днепропетровщины

Подразделение компании ДТЭК было повреждено в результате вражеского обстрела на Днепропетровщине.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"6 августа, около пяти часов утра, во время вражеской атаки FPV-дронами на Днепропетровщине, одно из подразделений ДТЭК оказалось под ударом. В результате загорелось энергооборудование. К счастью, ни один сотрудник компании не пострадал", – говорится в нем.

Отмечается, что на место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые ликвидировали пожар.

После этого энергетики ДТЭК сразу начали работы по восстановлению.

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.