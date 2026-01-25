Одно действие сделает комнату более чем на 30% теплее: что нужно сделать

С наступлением холодов вопрос сохранения тепла в доме становится особенно актуальным, особенно в условиях отключений электроэнергии. Дополнительное отопление электроприборами или газом не только дорогое, но и не всегда доступно. В то же время значительная часть тепла ежедневно просто покидает наши дома через окна.

Сквозняки и холодный воздух сводят на нет все усилия по созданию уюта. Специалисты утверждают, что существует простое и доступное решение, которое может существенно повысить температуру в комнате. Речь идет об одном элементе интерьера, способном уменьшить теплопотери более чем на треть.

Почему комната быстро остывает зимой

Основным источником потерь тепла в доме остаются окна, даже если они оборудованы современными стеклопакетами. Через стекло холод легко проникает внутрь, а теплый воздух постепенно выходит наружу. В период блэкаутов, когда отопление может работать нестабильно или отсутствовать, эта проблема становится еще более ощутимой. Именно поэтому сохранение уже имеющегося тепла является не менее важным, чем его выработка.

Термошторы и жалюзи

Специалисты советуют обратить внимание на термошторы или жалюзи с утепленной подкладкой. По результатам исследований, обычное закрытие штор или жалюзи зимой позволяет уменьшить потери тепла на 15-17%. Если же использовать специальные тепловые модели, этот показатель может достигать до 33% в зависимости от конструкции и материалов. Такой эффект достигается благодаря созданию дополнительного барьера между холодным окном и теплым воздухом в комнате.

Как работают термоизоляционные шторы и жалюзи

Термошторы изготавливаются из нескольких слоев ткани, которые замедляют передачу тепла через оконное стекло. Они не только удерживают тепло внутри помещения, но и уменьшают ощущение сквозняков. Тепловые жалюзи имеют похожий принцип действия и могут быть эффективными даже в сочетании с энергоэффективными окнами. Дополнительным преимуществом является то, что летом такие решения помогают защитить комнату от перегрева, отражая солнечный свет.

Как правильно выбрать и установить термошторы

При выборе специалисты советуют отдавать предпочтение многослойным моделям, которые обеспечивают лучшую теплоизоляцию. Если покупка новых штор не входит в планы, можно воспользоваться термоподкладками, которые легко пришиваются к уже имеющимся. Важно также правильно установить шторы: они должны перекрывать окно по бокам, быть длиннее оконного проема вниз и располагаться как можно ближе к стеклу. Такой монтаж значительно уменьшает потери тепла и блокирует холодный воздух.

Чтобы получить наибольшую пользу, стоит грамотно пользоваться тепловыми шторами и жалюзи. В солнечные зимние дни их рекомендуют открывать, чтобы впустить естественное тепло в комнату. Зато с наступлением сумерек или в холодную погоду шторы лучше закрывать, сохраняя накопленное тепло внутри. Такой простой подход поможет сделать дом значительно теплее без дополнительных расходов на отопление.

