Когда надо пересаживать комнатные цветы: основные признаки

В отличие от растений, которые растут в открытом грунте, комнатные растения всю жизнь проводят в крайне ограниченном пространстве горшка. Поэтому нуждаются в регулярном пересаживании.

Субстрат, в котором они растут, со временем истощается, также домашние цветы со временем перерастают свой "дом". По каким признакам определить, что вам пора пересаживать ваш домашний сад, разбиралось издание Real Simple. Основных признаков оно насчитало пять.

Из горшка торчат корни

Неважно, пробились корешки через дренажные отверстия или начали торчать над землей – в любом случае это сигнал о том, что растению нужна большая емкость. Если места недостаточно, корни, как правило, запутываются, начинают хуже всасывать воду и питательные вещества и растение может заболеть, а то и погибнуть. Поэтому, когда земля в горшке высохнет, аккуратно потяните растение вверх, чтобы частично достать его. Если вы видите, что в комке, который выходит наружу, корней больше, чем земли, растению пора переезжать в жилье побольше. Или же его стоит разделить и рассадить, если конкретный вид пригоден для этого.

Горшок потрескался

Иногда излишне разросшаяся корневая система может не пробиваться наружу, а под давлением разрушать сам горшок. Поэтому, если сосуд для выращивания начал деформироваться или на нем появились трещины, это еще один сигнал – время пересаживать. И не медлите, потому что из-за трещин в стенках вода из субстрата будет быстрее испаряться и ваш зеленый любимец рискует засохнуть.

Растение постоянно сигнализирует, что нуждается в поливе

Вы не уменьшили частоту полива, но ваше растение часто опускает листочки или иным образом дает понять, что страдает от засухи? Так может происходить из-за того, что субстрата в горшке стало меньше по объему, чем самих корней. Именно земля удерживает необходимую растениям влагу. Если ее объема недостаточно, увлажнение тоже будет ограниченным. Чтобы исправить это, пересадите цветок в горшок побольше.

Растение растет медленнее или не растет вообще

Если ваше растение не растет в течение вегетационного периода, несмотря на правильный уход, ему может быть тесно в горшке. Ограниченное пространство и недостаток питательных веществ препятствуют развитию новых корней, листьев и побегов. А еще не дает растению зацвести и дать плоды.

Листья желтеют и опадают

Пожелтение листьев может указывать на различные проблемы, такие как избыточный или недостаточный полив, дефицит питательных веществ, вредители или болезни. Но если симптомы проявляются именно на нижних листьях, то это обычно связано с недостатком места в горшке. Не стоит игнорировать этот сигнал, ведь потеря листьев истощает жизненные силы растения, нарушает его фотосинтез и ослабляет иммунитет.

Как правильно пересадить растение

Если вы заметили перечисленные признаки, сразу приступайте к пересадке. Осторожно извлеките растение из горшка вместе с комом почвы, чтобы не повредить корневую систему. Если это пластиковый контейнер, нажмите на стенки, чтобы отделить корни и землю от стенок. Если корни проросли через дренажные отверстия, возможно, придется разрезать пластиковый горшок или разбить керамический или стеклянный. Это нужно, чтобы освободить растение, не повредив корни.

Затем аккуратно распутайте и разделите корни пальцами. Это обеспечит каждому корню достаточно места, кислорода и доступа к воде в новом горшке. Удалите все поврежденные, сухие или гнилые части чистыми острыми ножницами. Продезинфицируйте срезы, чтобы предотвратить гниение.

Новый горшок должен быть в диаметре на 5-7 см больше корневой системы. Убедитесь, что в горшке есть дренажные отверстия для отвода лишней воды. На дно горшка насыпьте слой дренажного материала, а затем слой свежей почвы. Поместите растение в центр горшка и досыпьте землю до краев.

Слегка постучите по горшку, чтобы почва уплотнилась и не осталось воздушных карманов, но не утрамбовывайте землю слишком сильно. Она должна оставаться рыхлой, чтобы корни могли свободно расти. После этого обеспечьте растению должный уход. Регулярно поливайте, обеспечьте яркий, но рассеянный свет и опрыскивайте, если растению нужна высокая влажность.

