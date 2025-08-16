Один простой трюк заставит орхидею зацвести: что надо сделать

Орхидеи – одни из самых любимых комнатных растений, но порой они могут оставаться без цветов месяцами. Самый распространенный вид – фаленопсис, или орхидея-бабочка, – после обильного цветения переходит в период покоя.

Видео дня

В это время цветонос остается без бутонов, а владельцы часто не знают, как действовать, чтобы растение снова зацвело. Эксперт по садоводству советует не спешить с активным поливом и подкормками.

Есть один простой метод, который стимулирует повторное цветение и помогает поддержать орхидею в хорошем состоянии.

Фаленопсис обычно находится в состоянии покоя от шести до девяти месяцев. В этот период он нуждается в меньшем количестве воды, чем во время активного роста.

Специалист советует ориентироваться на цвет корней: если они стали серебристыми, следует погрузить горшок в теплую воду на несколько секунд. Это насытит корни влагой, и они снова станут зелеными. Такой способ полива подходит и для других видов орхидей, главное – ждать, пока субстрат немного подсохнет.

Еще один важный момент – использование удобрений. Во время каждого второго полива желательно добавлять в воду специальную подкормку для цветущих растений. Оно помогает закладывать новые бутоны и стимулирует развитие цветоноса. Удобрение нужно растворять в воде перед поливом, чтобы питательные вещества лучше усваивались.

В то же время в фазе роста листьев можно использовать другие смеси, ориентированные на развитие зеленой массы. Таким образом орхидея получает сбалансированный уход в зависимости от этапа своего развития. Переключение между различными видами подкормок помогает растению оставаться здоровым и давать более обильное цветение.

Эксперт предупреждает: не стоит добавлять удобрение во время каждого полива. Избыток минералов приводит к накоплению солей в субстрате, что может стать вредным для корневой системы. Соблюдение правильного режима поможет избежать проблем и подарит растению яркие и продолжительные цветы.

OBOZ.UA ранее писал об ошибках в поливе, которые могут убить орхидею.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.