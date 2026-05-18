Один из первых звуковых фильмов СССР был украинским: его хвалил Чарли Чаплин

Первый звуковой документальный фильм в СССР был создан именно в Украине. Ленту "Энтузиазм. Симфония Донбасса" снял выдающийся режиссер Дзига Вертов для студии "Украинкино", а ее премьера состоялась 2 апреля 1931 года.

Фильм, о котором рассказывают ВУФКУ и WAS, был новаторским не только для советского кино – он поражал и на мировом уровне. Для создания ленты впервые использовали реальные индустриальные звуки как основу художественного образа. Этот прием поразил даже легендарного актера и режиссера Чарли Чаплина, который долгое время сознательно в своих произведениях не использовал звук, ведь считал, что он ограничивает аудиторию ленты лишь теми зрителями, которые понимают язык фильма. Зато "Энтузиазм" он назвал одной из самых трогательных звуковых симфоний.

Лента в целом считается одним из первых подобных экспериментов в СССР. На момент создания его автор Дзига Вертов, уже был известен как смелый экспериментатор, авангардист и создатель ленты "Человек с киноаппаратом". В новой работе он продолжил творческий поиск, воспользовавшись полноценным звуком – отказавшись от традиционной имитации шумов в студии.

Вместо этого команда записывала звуки непосредственно на Донбассе: работу шахт, заводов, митинги, празднования. Для этого использовали специальный передвижной аппарат, созданный в лаборатории инженера Александра Шорина. В то время подобная техника была громоздкой и несовершенной, поэтому идея записи "живого" звука вызывала скепсис.

Тематически фильм был посвящен первой пятилетке, воспевал индустриализацию, коллективизацию, борьбу с неграмотностью и религией – то есть имел довольно четкую идеологическую направленность. В то же время лента зафиксировала реальность Донбасса начала 1930-х – в том числе и остатки политики украинизации.

Вертов выстроил "Энтузиазм" как своеобразную симфонию: звуки производства, транспорта и повседневной жизни стали ее "музыкой". Режиссер развил собственную концепцию – переход от "кино-глаза" к "радио-глазу", то есть фиксации не только изображения, но и звука как самостоятельного художественного элемента.

Реакция современников была неоднозначной. Часть зрителей не восприняла эксперимент, сравнивая его с "шумом" или "кошачьим концертом". В то же время другие, в том числе Чарли Чаплин, восхищались новаторством ленты. Выдающийся кинохудожник подчеркивал, что Вертов сумел превратить индустриальные звуки в полноценную музыкальную композицию.

Несмотря на инновационность, фильм вскоре исчез из проката и был надолго забыт. Интерес к нему вернулся только в 1960-х годах, когда на Западе вновь открыли для себя советский авангард. Сегодня "Энтузиазм" считают важной вехой в истории кино и одним из самых смелых экспериментов ранней звуковой эпохи.

