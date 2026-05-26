Одежда станет более пушистой и будет иметь божественный аромат: добавьте в сушилку неожиданную вещь

Одежда может стать более пушистой и иметь приятный аромат, если добавить в сушилку одну неожиданную вещь. И это еще не все – это может быть экономнее для вашего кошелька, уменьшая потребность покупать магазинное средство.

Кейт Франке, писательница и ассистентка редактора Hearst Lifestyle Group, настолько полюбила этот лайфхак, что она использует его для сокращения расходов с 2018 года, хваля его за то, что благодаря ему ее одежда и постельное белье "пахнут невероятно", пишет Express.

Кейт посоветовала покупать многоразовые шарики для сушки, вместо того, чтобы тратить деньги на салфетки. Она рекомендует шерстяные варианты и предлагает добавить несколько капель разведенного эфирного масла для создания приятного аромата.

"Бросьте шарики в сушилку, и они не только помогут высушить, распушить и удалить статическое электричество с одежды, но и придадут вашим вещам нежный, приятный аромат", – сказала она.

Женщина предложила использовать два или три шарика для типичной загрузки; хотя шарики Кейт изготовлены из переработанных материалов, она объяснила, что, как показывает опыт, шерстяные шарики работают лучше всего. Просто нанесите три или четыре капли масла на них, и получите неожиданный результат.

