Очень вкусная и воздушная паска бриошь: рецепт удачной пасхальной выпечки
Паска бриошь – один из видов очень вкусной домашней выпечки для пасхального стола. Главная ее особенность – сдобное тесто, которое готовится на молоке, большом количестве яиц и сливочного масла. Благодаря этому она имеет нежный сладкий вкус, чего нет ни в одной другой паске.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски бриошь, которая будет очень мягкой и воздушной.
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 150 г сахара
- 16 г сухих дрожжей
- 10 г соли
- 350 г яиц
- 300 г сливочного масла не менее 82% (холодного)
- 200 г изюма (или смесь разных цукатов) предварительно замочить в воде, апельсиновом соке или алкоголе. А перед замесом в тесто сцедить и просушить бумажным полотенцем
Способ приготовления:
1. В одной миске смешайте муку, сахар, дрожжи и соль. Добавьте яйца и замесите тесто. Постепенно добавляйте холодное сливочное масло, продолжая месить тесто. Когда масло полностью войдет в тесто, оставьте его подходить минимум 2-2,5 часа.
2. В готовое тесто добавьте цукаты и аккуратно перемешайте. Оставьте тесто в холодильнике на всю ночь (температура не ниже +4).
3. Готовое тесто поформуйте в шарики, положите в формы и смажьте каждый желтком, оставьте в теплом месте минимум на 3 часа для подъема. Как паски в формах поднялись смажьте еще раз каждый кулич желтком.
4. Выпекайте с паром в предварительно разогретой духовке при 180°C до золотистого цвета (40 минут).
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