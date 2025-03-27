Очень вкусная и воздушная паска бриошь: рецепт удачной пасхальной выпечки

Паска бриошь – один из видов очень вкусной домашней выпечки для пасхального стола. Главная ее особенность – сдобное тесто, которое готовится на молоке, большом количестве яиц и сливочного масла. Благодаря этому она имеет нежный сладкий вкус, чего нет ни в одной другой паске.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски бриошь, которая будет очень мягкой и воздушной.

Ингредиенты:

500 г муки

150 г сахара

16 г сухих дрожжей

10 г соли

350 г яиц

300 г сливочного масла не менее 82% (холодного)

200 г изюма (или смесь разных цукатов) предварительно замочить в воде, апельсиновом соке или алкоголе. А перед замесом в тесто сцедить и просушить бумажным полотенцем

Способ приготовления:

1. В одной миске смешайте муку, сахар, дрожжи и соль. Добавьте яйца и замесите тесто. Постепенно добавляйте холодное сливочное масло, продолжая месить тесто. Когда масло полностью войдет в тесто, оставьте его подходить минимум 2-2,5 часа.

2. В готовое тесто добавьте цукаты и аккуратно перемешайте. Оставьте тесто в холодильнике на всю ночь (температура не ниже +4).

3. Готовое тесто поформуйте в шарики, положите в формы и смажьте каждый желтком, оставьте в теплом месте минимум на 3 часа для подъема. Как паски в формах поднялись смажьте еще раз каждый кулич желтком.

4. Выпекайте с паром в предварительно разогретой духовке при 180°C до золотистого цвета (40 минут).

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