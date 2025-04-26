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Очень сочный шашлык из филе: рассказываем, в чем нужно замариновать мясо, чтобы было мягким

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
552
Рецепт шашлыка

Куриное филе – не только идеальная основа для отбивных и котлет, а также из него можно приготовить сочный шашлык. Для того, чтобы мясо было сочным  и мягким, его нужно хорошо замариновать. 

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Сочный шашлык из филе

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сочного шашлыка из куриного филе с беконом и специями. 

Рецепт шашлыка

Ингредиенты: 

  • Филе бедра 500 г
  • Бекон
  • Специи для мяса 
  • Соль
  • Соус "Golden Dragon"
  • Кунжут жареный
  • Лук зеленый

Способ приготовления: 

1. Филе бедра разрезаем на две части и посыпаем специями и солью. Выкладываем на бекон и заворачиваем.

Основа для шашлыка

2. Нанизываем на шампуры и жарим на небольшом равномерном жаре 20 минут.

Приготовление шашлыка

3. Смазываем соусом и жарим еще 5 минут.

Соус для мяса

4. Готовый шашлык поливаем соусом, присыпаем кунжутом и зеленью и можно сразу есть!

Готовый шашлык

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