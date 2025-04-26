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Очень сочный шашлык из филе: рассказываем, в чем нужно замариновать мясо, чтобы было мягким
Куриное филе – не только идеальная основа для отбивных и котлет, а также из него можно приготовить сочный шашлык. Для того, чтобы мясо было сочным и мягким, его нужно хорошо замариновать.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сочного шашлыка из куриного филе с беконом и специями.
Ингредиенты:
- Филе бедра 500 г
- Бекон
- Специи для мяса
- Соль
- Соус "Golden Dragon"
- Кунжут жареный
- Лук зеленый
Способ приготовления:
1. Филе бедра разрезаем на две части и посыпаем специями и солью. Выкладываем на бекон и заворачиваем.
2. Нанизываем на шампуры и жарим на небольшом равномерном жаре 20 минут.
3. Смазываем соусом и жарим еще 5 минут.
4. Готовый шашлык поливаем соусом, присыпаем кунжутом и зеленью и можно сразу есть!
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