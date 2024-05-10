Можно ли по-украински говорить 'в анфас' и что вообще означает это слово

Когда кого-то фотографируют прямо в лицо или про таким образом сделанную фотографию можно услышать, что это кадр "в анфас". Но говорить так неправильно.

Объяснить, в чем ошибка, взялись эксперты телеграм-канала "Correctarium — Украинский язык". Оказывается, это выражение следует использовать, в том числе, согласно правилам языка его происхождения.

Слово "анфас" пришло к нам из французского, говорят словари. Происходить оно от сочетанияе en face, которое так и переводится: "в лицо". Итак, говорить "в анфас" – это уже словно употреблять предлог в дважды, что избыточно.

В украинском языке слово получило значение "лицом к смотрящему". По части речи оно является наречием. Следовательно, здесь в силу вступает еще и правило, согласно которому наречия не сочетаются с предлогами.

Таким образом, выражение "в анфас" со всех точек зрения ошибочно. Слово "анфас" нужно употреблять само по себе.

Следовательно, правильными вариантами употребления наречия "анфас" будут следующие:

Поверніться до мене анфас, будь ласка.

Я хочу сфотографуватися анфас.

Возникновение неправильной конструкции языковеды объясняют влиянием антонимического изречения "в профиль". Оно, в свою очередь, абсолютно правильно и употребляется именно в таком виде.

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