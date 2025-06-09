Объявлены результаты IAB MIXX Awards 2025: кто получил золото среди 364 работ

Завершился 2-й фестиваль IAB MIXX Awards 2025, который традиционно отмечает лучшие достижения в сфере цифрового маркетинга Украины.

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Фестиваль в цифрах

На рассмотрение жюри было подано 364 работы от ведущих агентств и компаний Украины. Оценивание проводили более 150 экспертов отрасли, которые определили 53 награды в различных категориях. Все члены жюри давали независимую оценку с помощью 100-балльной шкалы по каждому критерию.

Этот год продемонстрировал исключительный уровень креативности и профессионализма украинских digital-специалистов. Высшей награды GOLD удостоилось 8 проектов в разных категориях, которые поражают своей инновационностью и эффективностью.

"Donations Challenge" (от Rockets. Growth R&D для Bolt) – A. Общие digital-направления. Категория: A01 Brand awareness and positioning. "I'm fine" (от CF.Digital для NGO "Ukrainian Witness") – B. Сайты, приложения, мессенджеры. Категория: B02 Website. Мини. "37 thousand creatives in 5 minutes" (от iProspect Ukraine для OLX) – C. AdTech и технологические инструменты. Категория: C03 AdTech Innovation. "Art that Transforms Pain into Beauty" (от EssenceMediacom Ukraine для Bepanthen Plus/Bayer) – D. Контент. Категория: D03 Best Usage of Partner Content. "Post for a Million" (от Promodo для ukrarmor) – E. SMM. Категория: E06 Мастерство исполнения историй как мотиватор для создания UGC. "PromoStick" (от Leo Burnett Ukraine для E-ZOO) – F. Influencer marketing. Категория: F13 Акции и конкурсы. "Play for Ukraine" (от Postmen для Nova Post) – F. Influencer marketing. Категория: F14 User Generated Content. "Play for Ukraine" (от Postmen для Nova Post) – F. Influencer marketing. Категория: F16 Influencer marketing Ambassadorship.

"Все победители получат не только престижные награды, но и признание профессионального сообщества, что поможет им в дальнейшем развитии и привлечении новых клиентов. Результаты конкурса свидетельствуют о том, что украинская digital-индустрия продолжает развиваться и достигать новых высот даже в сложных условиях. Представленные работы поражают креативными идеями, технологическими решениями и социальной значимостью", – комментирует организатор фестиваля и СЕО IAB Ukraine Анастасия Байдаченко.

Полный список серебряных и бронзовых наград обнародован на официальном сайте.

Напоминаем, что конкурс является важной частью Ukrainian Creative Stories и входит в Национальный рейтинг креативности и мастерства Украины 2025. Результаты фестиваля учитываются в рейтинге digital-агентств от IAB Ukraine в категории "Фестивали и конкурсы", что подчеркивает его значимость для индустрии.