Объятия после трех с половиной лет ожиданий: жена встретила освобожденного из плена защитника острова Змеиный. Видео

Еще один украинский военнослужащий, который оборонял остров Змеиный, вернулся из российского плена. Мужчина попал к оккупантам еще в феврале 2022 года, в первый день широкомасштабного вторжения.

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То есть, в Украине защитника три года и пять месяцев ждала жена. Их встречу показали в Государственной пограничной службе.

Еще по дороге на вокзал жена защитника рассказала, как накануне получила сообщение от Координационного штаба о возвращении мужа.

Пара познакомилась в интернете, два года жила в гражданском браке, а в ноябре 2021 года они решили расписаться.

"Объятия, которые были в мечтах 1252 дня", – прокомментировали встречу супругов в ГПСУ.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, всего с начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть домой уже 5 857 человек, которые находились в российском плену. Кроме этого, еще 555 человек освободили вне форматов официальных обменов.

Отметим, что 23 июля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ – уже второй в июле и девятый в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Напомним, что в понедельник, 28 июля, в Украине почтили память тех, кто был казнен, замучен или погиб в российском плену. Дата приурочена к теракту оккупантов в Еленовке Донецкой области, когда погибли по меньшей мере 50 украинских пленных, еще 140 – получили ранения.

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