Часть Львовщины засыпало снегом в середине мая. Фото и видео

Во Львовской области 15 мая выпал неожиданный снег, что удивило местных жителей. Снежные осадки зафиксировали в горных районах Стрыйского района.

Видео дня

Видеозапись с заснеженных мест обнародовали на сайте snih.info. На нем видно, как весенний снег покрыл горы Львовщины, превратив их в зимний пейзаж даже в середине мая.

Снегопад зафиксировали в селе Тростянка и Славское.Температура здесь резко упала, и земля покрылась белым покрывалом - явление редкое для этого времени года.

В самом Львове сегодня в течение дня наблюдался мелкий дождь, а температура воздуха опустилась до +5 градусов по Цельсию - это также нехарактерно для мая.

Согласно прогнозам Львовского регионального центра по гидрометеорологии, прохладная погода продлится и в течение 16–17 мая. Ожидаются ночные заморозки, которые могут нанести вред сельскохозяйственным культурам.

В связи с этим в области объявили первый и второй уровни опасности. Метеорологи призывают жителей быть внимательными на дорогах и учитывать возможные риски для урожая.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 8 мая в высокогорье Карпат зафиксировали снегопад. На горе Поп Иван спасатели сообщали о –2°C, тумане, облачности и ограниченной видимости. В течение суток там выпало до 2 см снега. Туристов призвали воздержаться от походов из-за опасных погодных условий.

Также аномальная майская погода накрыла не только Львовскую область. По словам известного синоптика Наталки Диденко, 15 мая большинство областей Украины окажутся под дождями, а местами возможны даже осадки в виде мокрого снега. По прогнозу, температура в среднем по стране не поднимется выше +20 градусов, а в отдельных регионах будет еще холоднее. Исключением станет лишь юг и юго-восток, где сохранится сухая погода.

Синоптик Игорь Кибальчич добавляет, в течение второй декады мая в некоторых регионах может выпасть месячная норма осадков или даже больше. Наименьшее количество дождей прогнозируется в Крыму, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в Карпатах и в некоторых районах центральных и северо-восточных областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!