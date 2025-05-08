Украинские Карпаты замело снегом: спасатели предупредили об ограниченной видимости в горах. Фото

Хотя на календаре уже май, в высокогорье Украинских Карпат снова заснежило. В частности, на горе Поп Иван утром 8 мая зафиксировали -2°C, облачность, туман и ограниченную видимость.

Видео дня

По данным спасателей, в течение последних суток там выпало около 2 см снега. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 08:20 8 мая, в районе Пип Ивана наблюдается штиль, но сложные погодные условия могут представлять опасность для туристов.

"На горе Пип Иван облачно, туман, видимость ограничена. Штиль. Температура воздуха -2°С. В течение суток выпало около 2 см снега", – говорится в сообщении.

Спасатели призывают воздержаться от походов в горы во время осложнения погодных условий. Туристам рекомендуют внимательно следить за прогнозом, сообщениями спасателей и обязательно установить мобильное приложение "Спасение в горах".

Заснеженные пейзажи также зафиксировали на Драгобрате и Тростяне.

Напомним, в ближайшие дни погода в Украине будет в целом некомфортной и довольно прохладной. Столбик термометра не будет пересекать отметку +20 градусов. Более того – в некоторых регионах ожидаются заморозки на почве, а в Карпатах – мокрый снег. Впрочем, с середины следующей недели могут произойти определенные положительные синоптические сдвиги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!