Украину накроют дожди, возможен мокрый снег: синоптики уточнили прогноз на четверг. Карта

В четверг, 15 мая, большинство регионов Украины накроют осадки в виде дождя, а местами и мокрого снега. Только на юге и юго-востоке ожидается преимущественно сухая погода.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что столбики термометров поднимутся не выше 20 градусов тепла

"На вершине мая, как на любой вершине горы, часто веет ветер, садятся на голову облака и сеется дождь. Так будет и завтра, 15-го мая, на пике завершающего месяца весны", – говорится в сообщении.

По словам синоптика, ветер будет порывистым, юго-западного направления, временами достигая штормовых значений до 15-20 метров в секунду. Вследствие прохождения холодного атмосферного фронта, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, на западе – вероятны сильные ливни, а в Карпатах и прилегающих районах местами возможен мокрый снег.

Только южные и юго-восточные области Украины избегут значительных осадков, где преимущественно будет сухо. Температура воздуха днем 15 мая будет колебаться в пределах +14...+18 градусов, на юге местами поднимется до +20 градусов. В западных областях Украины ощутимо похолодает – там ожидается лишь +8...+13 градусов.

В Киеве, 15 мая, прогнозируется дождь, сильный юго-западный ветер и температура около +15 градусов.

В пятницу, 16 мая, в столице будет значительно холоднее, ожидается дождь и температура не выше +10 градусов.

В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Незначительное потепление ожидается после только 20 мая.

"Ищем положительные островки посреди холодной погоды – дышится легко, босоножки не натирают, природа меньше страдает от любителей шашлычного хаоса, сирень и каштаны цветут дольше, изумруд травы ярче", – резюмировала Диденко.

Напомним, по словам синоптика Игоря Кибальчича, в течение второй декады мая в некоторых регионах может выпасть месячная норма осадков или даже больше. Наименьшее количество дождей прогнозируется в Крыму, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в Карпатах и в некоторых районах центральных и северо-восточных областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине прогнозируется сухое и жаркое лето. По информации мировых метеоцентров, средняя температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы. В то же время количество осадков будет меньше обычного, что грозит засухой.

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