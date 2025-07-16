Общественное давление работает: Гудименко об изменении законопроекта Defence City

После заседания рабочей группы с представителями G7 и НАТО, председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны сообщил на своей странице в Facebook о том, что на заседании дипломатам представили новую редакцию законопроекта №13423. В законопроекте №13423-2 было изъято большинство противоречивых норм, включая положение о фактической амнистии для участников оборонных закупок.

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Документ входил в пакет инициатив Defence City – проекта, направленного на создание специального правового режима для украинских мил-тек компаний. Среди его соавторов – председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Председатель ГАР МО Гудименко отмечает, что изъятие норм, которые предусматривали фактическую неподсудность коррупционных преступлений, если они были совершены во время выполнения оборонных контрактов, стало возможным благодаря активной позиции гражданского общества. Ведь озвученная им публичная позиция относительно рисков этого законопроекта вызвала публичный скандал и активное социальное обсуждение, которое, в результате привело к тому, что авторы законопроекта пересмотрели или изъяли из него почти все сомнительные пункты. Почти все предложенные ГАР МО изменения были внесены самими же авторами оригинального документа в альтернативной версии.

"Это, без шуток, большая победа гражданского общества. Вопрос "а чего сразу нельзя было по-нормальному" до сих пор висит в воздухе", – подытожил он.

В официальном заявлении ГАР МОУ, впрочем, говорится также и о негативных моментах: согласно обновленному законопроекту у Генерального прокурора до сих пор остается монополия на внесение сведений об уголовных производствах и предварительное согласование ходатайств о следственных, негласных следственных (розыскных) действиях. В случае отсутствия политической воли Генерального прокурора становится невозможным проведение следственных действий в отношении должностных лиц ОПК.

"Это момент, с которым стоит работать еще" – заявляют в ГАР МОУ и обещают и в дальнейшем "активно следить за развитием этой инициативы, чтобы она способствовала укреплению обороноспособности Украины, развитию национального оборонно-промышленного комплекса и не давала возможности коррупционерам избегать ответственности".

Во время вчерашнего заседания организованной NAUDI рабочей встречи с дипломатами 14 стран, среди которых – государства G7 и НАТО, Юрий Гудименко вместе с другими коллегами по ГАР МО представил позицию общественного антикоррупционного совета по законопроектам Defence City. Они подробно обсудили с представителями других стран свое отношение к представленным документам, в частности отметили, что некоторые положения необходимо переделывать в соответствии с украинскими реалиями, посоветовавшись и с производителями оружия, и с антикоррупционными экспертами.

ГАР МО отмечает, что концепция Defence City в целом остается перспективной для развития оборонного сектора, но критически важно не допустить, чтобы под видом поддержки ОПК были приняты решения, которые содержат больше коррупционных рисков, чем эффективных механизмов.

Сейчас продолжаются обсуждения трех экономических законопроектов в рамках Defence City с участием международных партнеров, бизнес-ассоциаций, депутатов и чиновников. ГАР МО активно вовлечена в публичные и непубличные дискуссии вокруг этих инициатив.

Напомним, что после первого заявления Гудименко о проблемах с реализацией инициативы Defence City разгорелся публичный скандал: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – один из соавторов скандального законопроекта №13423 – резко раскритиковал сам Общественный антикоррупционный совет при Минобороны, поставив под сомнение его роль и эффективность. В ответ председатель ОАР МО Юрий Гудименко публично и принципиально отреагировал, напомнив о боевом пути, профессиональной репутации членов Совета и коррупционных скандалах в самой фракции Арахамии.