Облачно, но без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу, 27 сентября

Согласно последнему обновлению прогноза погоды, в Украине 27 сентября будет переменная облачность. Осадков синоптики не предполагают, только в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь.

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Об этом рассказали в Укргидрометцентре. Метеорологи отметили, что в пятницу ветер будет преимущественно южный, со скоростью 7-12 м/с. Но в западных областях днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, в восточных областях 9-14°, днем 23-28°. На крайнем западе страны воздух прогреется только до 20-25°. А в Карпатах днем будет всего 15-20°.

Аналогичную погоду ожидают в Киевской области. Здесь также переменная облачность без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, но уже днем будет 23-28°.

Отдельно синоптики дали предупреждение о пожарной опасности в Украине.

В частности, с 27 по 29 сентября включительно в центральных, большинстве северных, южных, Харьковской, Ровенской, Волынской и в Черновицкой областях и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, похолодание в Украине ожидается в конце недели – в воскресенье, 29 сентября, однако оно будет не окончательным. В ближайшие дни благодаря антициклону будет царить теплая, почти летняя погода, лишь на западе страны кое-где прольются дожди.

Ранее украинская синоптикиня Наталья Диденко спрогнозировала, что похолодание в сентябре не будет внезапным. Она отметила, что температура воздуха будет снижаться постепенно, а ожидать затяжных ливней не стоит. В целом начало осени выходит относительно сухим и теплым, говорит Диденко.

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