Облачно, но без дождей: какой будет погода в Украине 29 августа

В Украине в четверг, 29 августа, ожидается теплая и сухая погода. Самая высокая температура установится на юге и западе страны, а прохладнее всего будет в горах и на востоке.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр. В ведомстве отметили, что дождей не предвидится, а погодные условия будут оставаться благоприятными для отдыха и поездок."Осадков в этот день не будет, ожидается небольшая облачность", – говорится в прогнозе.

Метеорологи добавляют, что ночь будет относительно прохладной, особенно в северо-восточных областях, где температура может опуститься до +7 градусов. В Карпатах будет еще холоднее – только +3...+8° ночью. В то же время днем воздух прогреется до +26...+31°, а в высокогорье – максимум до +23°. Ветер южный, со скоростью 7–12 м/с, иногда заметный, но не слишком сильный.

Температурные колебания

Наибольший контраст температуры традиционно будет ощущаться между регионами. Если в центре и на юге люди еще будут ловить лето, то жителям востока придется надевать свитера утром. Для туристов в Карпатах синоптики советуют иметь теплую одежду даже днем.

Погода в Киевской области в пятницу, 29 августа, небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облака утром рассеются и больше в этот день на небе не появятся. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

