Облачно и небольшое похолодание: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 16 сентября

В субботу, 16 сентября, в Украине ожидается небольшое похолодание и переменная облачность. Также в некоторых регионах прогнозируются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В западных и северных областях ночью и утром местами туман.

Осадки с возможными грозами ожидаются ночью в южной и юго-восточной частях, на остальной территории будет сухо. Но в связи с дождями в указанных регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

Ветер северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в западных областях будут показывать днем +20...+23 градуса, а ночью от +8 до +12. В северных и центральных регионах днем температура ожидается +20...+23 градуса, а ночью - от +8 до +10.

На востоке днем синоптики прогнозируют +20...+24 градуса, ночью будет +7...+11. Самое жаркое в субботу будет на юге – от +22 до +26 градусов, ночью ожидается +14…+17.

В Киеве 16 сентября также прогнозируется переменная облачность. Без осадков, местами туман. Возможен ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью предполагается в пределах +10…+12 градусов, днем +21…+23.

В воскресенье и понедельник кратковременные дожди с грозами возможны в Карпатах. Температура воздуха ночью удержится на уровне +7…+12 градусов, на Закарпатье и юге страны, а также в западных областях +13…+18 градусов. Днем 17-18 сентября ожидается +19…+24 градуса, в южной части +22…+27.

Напомним, что синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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