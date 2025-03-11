Обильные дожди и туманы: чем удивит погода в Украине 11 марта

Во вторник, 11 марта, в Украине сохранится теплая погода. Однако в некоторых регионах пройдут дожди, а также ожидается туман.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, по всей стране в этот день будет преобладать переменная облачность.

На западе страны пройдут небольшие дожди, а днем в Карпатах и Закарпатье ожидается сильный дождь. На остальной территории без осадков.

Лишь в южных и юго-восточных регионах ночью и утром местами туман.

Ветер южный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Но днем в западных и Житомирской областях местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат – до 25 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1…+6 градусов, на западе страны +4…+9.

Днем температура воздуха прогреется до +14…+19, а на юге страны – до +22 градусов.

В Киеве и по области 11 марта переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью столбики термометров будут показывать +4…+6. Днем температура воздуха прогреется до +17...+19 градусов.

По области ночью +1...+6, днем ​​+14...+19.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, 14-15 марта в Украину ворвется похолодание. Сначала температура воздуха существенно снизится на севере и западе страны, а с 17 марта похолодает во всех регионах.

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