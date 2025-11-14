Объединение через культуру: в Киеве и Львове презентуют международный культурный проект 'United by Art'

Голос Украины теперь будет звучать и через "United by Art" – инициативу, объединяющую музыку, кино и искусство как универсальный язык солидарности. Презентация международного культурного проекта состоится 25 и 27 ноября в Киеве, а также 1 и 3 декабря во Львове.

Проект станет пространством для диалога между художниками и зрителями. Об этом сообщает OBOZ.UA, который является одним из медиапартнеров "United by Art".

Главной идеей инициативы "United by Art" является то, что благодаря художественным проектам, созданным иностранными художниками в Украине, голос нашей страны резонансно звучит за рубежом, транслируя актуальные события и вызовы современности через культуру.

В рамках проекта будут представлены работы художников из Канады, США и Грузии. Вход на событие бесплатный при условии регистрации.

Автор и куратор проекта: Екатерина Кучерова, арт-медиатор, основательница арт-ателье "Art Society by KK".

"Для меня важно, чтобы искусство было не только эстетическим, но и значимым пространством, способным поднимать актуальные и важные вопросы. Через художественные проекты иностранных авторов, созданных для Украины, наш голос громко звучит за рубежом, особенно в контексте войны. Искусство имеет силу влиять, менять и доносить главный месседж: мир должен знать, что украинцы — это великая нация с богатой историей и культурой, а государство-террорист Россия стремится ее уничтожить в центре Европы. Если мы хотим, чтобы люди действовали, надо заставить их почувствовать. Именно это делают фильмы, искусство и музыка. Художники, с которыми я сотрудничаю, сознательно приезжают в Украину, создают здесь уникальные проекты и затем возвращаются в свои страны, передавая эмоции и важные посылы, которые резонируют с тем, что происходит в Украине. Благодаря этому иностранная аудитория может почувствовать украинскую реальность сердцем и глубже понять наши вызовы". – Екатерина Кучерова, автор и куратор United by Art.

На мероприятии состоится презентация трех международных проектов, посвященных украинской устойчивости:

1. Видеопрезентация об арт-объектах Автандила Гургенидзе и выставка его картин (Грузия)

Видеопрезентация созданных арт-объектов грузинского художника Автандила Гургенидзе (Avtandil Gurgenidze ART) — одного из самых активных современных художников, который более 20 лет поддерживает Украину.

Среди его проектов: расписанные вручную самолет АН-24 и БпЛА (первый в мире, кто выполнил подобные работы), уникальное артпанно из панелей HPL "Ukraine On My Mind", а также серия картин, посвященных мужеству и стойкости украинского народа.

2. Документальная лента "PALYANYTSIA".

Фильм является художественным взглядом на Украину, рассказывающий о свободе, войне и несокрушимой внутренней силе. Лента о двух граффити-художниках и видеооператоре из Лос-Анджелеса (Bandit, Tristan, Johnny), которые приехали в Украину во время войны.

Они превратили боль и руины в 33 мощных артробота, посетив Киев, Ирпень, Бучу, Харьков, Изюм, Одессу и другие города, фиксируя внутреннюю силу украинцев на языке стрит-арта.

Режиссеры: Кадим Тарасов и Юлия Большинская (MUSEcutFILM); продюсеры: Екатерина Тимченко, Ryan Smith; копродюсер: Андрей Ризоль.

3. Проекты Дарси Атамана (Канада)

– Документальная лента "Ukrainian Artists United" канадского продюсера Дарси Атамана (Darcy Ataman) и американского фотографа Джейсона Вилгельма (Jason Willheim).

– Текстильная артинсталляция "All the Love We Cannot Bear, Articulated" (автор – Дарси Атаман): состоит из 30 лоскутков униформ, вышитых дневниковыми записями украинского солдата. Работа была представлена в сентябре 2025 года в Нью-Йорке, в офисе UNICEF, в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

– Скульптура "Trapped in Heaven's Gate": птица, созданная из переработанного металла, дерева и боевых обломков, собранных на передовой (преимущественно в Херсонской области).

"Искусство призвано одновременно провоцировать и притягивать, создавая возможности для передачи чувств там, где традиционный язык терпит неудачу. "United by Art" в сотрудничестве с художниками является прекрасной возможностью гуманизировать статистику, стоящую за каждой трагедией в Украине. Я надеюсь, что объединившись и используя искусство как общий язык, мы сможем демонстрировать солидарность и продолжать вызывать эмпатию, чтобы мир продолжал поддерживать Украину". – Дарси Атаман, продюсер, режиссер и художник.

"Украина для меня — это отражение тех реалий, которые происходят в Сакартвело: стремление к изменениям, трудности и несокрушимость. Это не только география, но и люди, которые вдохновляют. Создавая арт-проект здесь, в Украине, я выражаю свою солидарность, глубокую благодарность и поддержку украинскому народу. Как художник я ценю то, что даже в такие сложные времена люди сохраняют в себе красоту, гуманность и любовь. Для меня United by Art — это настоящий культурный щит". – Автандил Гургенидзе, художник.

Более подробная информация о художниках и их работах по ссылке.

Киев:

25 ноября, 13:00 — КНУ им. Тараса Шевченко (ул. Владимирская, 60)

Регистрация по ссылке.

27 ноября, 18:00 — пространство BUDZIRKA, Киев, ул. Новозабарская, 2/6)

Регистрация и программа по ссылке.

Львов:

1 декабря, 17:00 — ZAG Gallery (ул. Шота Руставели, 7).

Регистрация по ссылке.

3 декабря, 18:00 — Мир Кофе (ул. Кульпарковская, 59).

Соцсети:

Facebook: https://www.facebook.com/artsocietykk/

Instagram: https://www.instagram.com/artsocietybykk/