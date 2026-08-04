Об этом мало кто знает: как появился маленький "пятый" карман на джинсах

Небольшой карман внутри переднего кармана джинсов уже более 150 лет остаётся неизменной деталью этой одежды. Хотя современные владельцы джинсов используют его для различных мелочей, изначально он имел совершенно другое назначение.

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Именно поэтому производители до сих пор не отказываются от этого элемента. Об истории появления "пятого" кармана и его назначении рассказал OBOZ.UA.

История джинсов началась в 1873 году, когда Ливай Страусс и Джейкоб Дэвис получили патент на изготовление прочной рабочей одежды с несколькими карманами. Одним из них стал небольшой узкий кармашек, расположенный внутри переднего кармана.

Изначально она предназначалась для хранения карманных часов. В XIX веке такие часы носили на цепочке, а компактный карман помогал защитить их от повреждений во время работы.

По словам историка компании Levi Strauss & Co Трейси Панек, сегодня эта деталь сохранилась прежде всего как дань традициям. Именно она является одной из характерных черт классических джинсов, благодаря которой модель сохраняет свой узнаваемый облик.

Со временем маленький карман обрёл и другие варианты использования. Его использовали для монет, ведь до появления пластиковых карт мелкие деньги требовались гораздо чаще. Существует также версия, что ковбои хранили в ней зажигалку Zippo, которая хорошо помещалась в узком отделении.

Кроме того, некоторые исследователи упоминают, что карман могли использовать для небольших упаковок с лекарствами или других мелких предметов первой необходимости. Сегодня же в ней нередко носят ключи, беспроводные наушники или другие компактные вещи, которые легко потерять в большом кармане.

Несмотря на изменение образа жизни и привычек людей, маленький "пятый" карман остался неотъемлемой частью джинсов, сочетая историческое наследие с практичностью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что история джинсов насчитывает более полутора веков и является примером того, как практичная рабочая одежда превратилась в культовый предмет мировой моды. От шахтерских городков Америки до подиумов ведущих брендов — деним неоднократно менял свой статус, оставаясь отражением общественных и культурных тенденций.

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