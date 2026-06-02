СССР спрятал в лесу гигантский шар размером с пятиэтажку: что это было и зачем

Во времена СССР по всей территории Страны Советов строили объекты, которые сейчас вызывают у людей лишь недоумение. Один такой спрятался в лесу на границе Тверской и Московской областей России. Это была странная гигантская сфера – белая, пустая внутри конструкция размером с целую пятиэтажку.

Видео дня

На этот шар случайно натыкались грибники или его целенаправленно искали любители тайн, преодолевая болота и бездорожье. Внутри объекта звук вел себя неестественно: эхо как будто жило собственной жизнью. Из-за этого одни видели в шаре след секретных советских разработок, другие же говорили о чем-то совсем фантастическом – вплоть до НЛО. OBOZ.UA разбирался, что это за объект и что с ним произошло.

Загадочное появление в глуши

Об этой конструкции возле села Игнатово заговорили еще в начале 1980-х. Огромная белая сфера стояла прямо посреди леса – без дорог, техники или каких-либо обозначений. Выглядело так, будто ее просто оставили там, сбросив с воздуха.

Диаметр объекта достигал примерно 18 метров. Его изготовили из стеклопластика, использовав многослойную конструкцию панелей. Нижнюю часть будто срезали, а к земле сферу прикрепили металлическими опорами.

Больше всего удивляло даже не это, а сам способ появления. До ближайших дорог – километры болот и труднопроходимой местности. Доставить сюда такое сооружение чрезвычайно сложно даже сегодня. Именно поэтому возникла популярная версия: якобы шар транспортировали вертолетом, но он сорвался и упал в лесу. Впрочем, эта история не объясняла, как объект оказался надежно закрепленным на месте.

Аномальная акустика

Настоящую популярность сфера получила благодаря тому, что происходило внутри. Люди, которые туда попадали, отмечали странные звуковые эффекты. Шепот превращался в глухой объемный шум, шаги "отскакивали" от стен громким эхом, а любой резкий звук долго гулял по пространству, как в концертном зале. Было почти невозможно понять, откуда именно идет звук – он будто скользил по поверхности шара, перемещаясь между стенами и потолком. Именно эта особенность породила множество легенд и домыслов.

В интернете появлялись версии о военных экспериментах, испытаниях секретной техники или даже об объекте внеземного происхождения. Некоторые утверждали, что пребывание внутри вызывает тревогу или странные ощущения. На самом деле все объяснялось физикой: идеальная форма сферы создавала необычное поведение звуковых волн.

Несмотря на это, место стало культовым. Сюда приезжали путешественники, фотографы и любители заброшенных объектов. В 2012 году внутри даже организовали концерт – музыканты играли на гитарах, баяне и флейте, а слушатели сидели прямо на земле, окруженные белыми стенами шара.

Истинное предназначение

Лишь спустя много лет появилось более реалистичное объяснение. По словам инженеров и людей, связанных с проектом, сфера была радиопрозрачным куполом – конструкцией, которая защищает антенны радиолокационных станций от погодных условий. Подобные сооружения использовались в оборонной сфере СССР.

Впрочем, история на этом не заканчивается. В 1980-х неподалеку якобы планировали построить экспериментальный городок для работников оборонной отрасли. Проект связывали со структурами ЦКБ "Алмаз". Сам шар хотели переоборудовать под культурное пространство – например, киноконцертный зал.

Но после распада СССР эти планы так и не реализовали. Проект закрыли, а объект остался в лесу – без присмотра и без объяснений. Документы либо не сохранились, либо так и не стали публичными, что лишь усилило ореол таинственности.

Как популярность разрушила объект

Со временем сфера стала одной из самых известных заброшенных локаций. К ней добирались на внедорожниках, квадроциклах и даже зимой по льду. Однако интерес людей имел и обратную сторону. Посетители начали портить конструкцию: расписывали ее граффити, вырезали отверстия, оставляли мусор, использовали место для фотосессий. Впоследствии в стене сделали большой проем, чтобы внутрь могла заехать машина. Это существенно ослабило конструкцию. Постепенно она начала разрушаться.

Зимой 2021 года сфера окончательно не выдержала. По одной версии, ее добили перепады температуры, по другой – поврежденный корпус просто не выдержал нагрузки. В результате шар рассыпался на части, напоминая огромную скорлупу.

Почему о нем до сих пор помнят

Сегодня от объекта остались лишь обломки, но интерес к нему не угасает. Сфера стала своеобразным символом эпохи – масштабной, технологичной и одновременно закрытой. Она существовала без объяснений, без табличек и открытых архивов. Именно такие места и порождают больше всего легенд – особенно когда стоят среди болот и выглядят так, будто оказались там не с того света.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в СССР построили объект, прозванный "Глазом Саурона" и почему он уцелел до наших дней.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.