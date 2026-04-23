О них говорили шепотом: какие фильмы нельзя было смотреть в СССР

Хотя партийные боссы в СССР хвастались небывалой свободой, на самом деле советская цензура жестко ограничивала доступ граждан к информации и искусству. В эпоху, когда "идеологическая чистота" весила больше художественной ценности, шедевры мирового кино оказывались под таким запретом, что даже говорить о них можно было разве что шепотом.

Видео дня

Существовали даже легенды об облавах милиции на квартиры, где через окна выслеживали свет от телевизора, чтобы изъять заветную кассету. Хотя за сам просмотр рядовых граждан обычно не сажали, владельцы подпольных видеосалонов вполне могли "поехать на этап" по статье о распространении порнографии или пропаганде культа насилия. OBOZ.UA собрал список фильмов, которые особенно раздражали советских цензоров.

В основном, они запрещали фильмы, которые касались трех тем: политики, насилия и секса. Любой намек на критику советского строя или приверженность Западу закрывал ленте доступ к зрителям в СССР. Так же зарубежные боевики и хорроры, по мнению цензоров, развращали психику "бессмысленной жестокостью". И даже довольно невинная эротика приравнивалась к порнографии, а сексуальная свобода считалась прямой угрозой семейным ценностям строителя коммунизма. Вот семь фильмов, которые были запрещены именно по этим причинам.

Сияние

Психологический триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга не имел шансов попасть на советские экраны. Жестокость, безумие главного героя и откровенное разрушение института семьи – все это противоречило идеалам "здорового советского общества". Жанр хоррора как таковой вообще не приветствовался, ведь советскому человеку не полагалось бояться мистики или психопатов, когда вокруг царит "светлое будущее".

Звездные войны

Здесь роль сыграла большая политика. Когда Рональд Рейган назвал СССР "Империей зла" и запустил программу обороны, которую окрестили "звездными войнами", сага Джорджа Лукаса автоматически стала частью культурного противостояния. Советская власть восприняла космическое приключение как враждебную пропаганду, подыгрывающую американскому президенту, и строго запрещала его до самого распада системы.

Крестный отец

История семьи Корлеоне считалась опасной из-за "романтизации криминала". В стране, где организованной преступности официально "не существовало", показывать харизматичного дона Вито и его клан было недопустимо. Культ насилия и уважение к мафиозным иерархиям держали фильм в бане почти 20 лет – до 1990 года.

Рэмбо 3

Если первые части просто критиковали за жестокость, то третья стала "персоной нон грата" по сугубо идеологическим соображениям. Джон Рэмбо в Афганистане, воюющий на стороне моджахедов против советских солдат, – это была прямая политическая пощечина. Советские воины-интернационалисты в ленте показаны как нелюди. В сочетании с рекордным количеством экранных убийств это делало фильм главным врагом советских идеологов.

Эммануэль

История француженки, которая исследует границы своей сексуальности в Азии, стала для советских цензоров настоящим ночным кошмаром. Идея "свободной любви" и сексуальных экспериментов в корне противоречила моральному кодексу строителя коммунизма. Фильм признали откровенной порнографией, а за его показы в подпольных видеосалонах преследовали особенно жестко. Интересно, что даже на Западе лента прошла через кучу запретов, прежде чем стать классикой эротической драмы.

9 с половиной недель

Ситуация с этой мелодрамой была похожей. Страстные и психологически сложные отношения героев Микки Рурка и Ким Бейсингер демонстрировались слишком откровенно для советского зрителя. В стране, где при слове "секс" было принято краснеть, подобное кино считалось абсолютно недопустимым.

Последнее танго в Париже

Драма Бернардо Бертолуччи шокировала комиссию откровенными сценами и прямо изображенным сексуальным насилием. Ее признали аморальной и опасной для зрителя. Несмотря на то, что фильм собирал престижные мировые награды, в СССР он оставался табуированным из-за своего "деструктивного" влияния.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.