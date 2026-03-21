Нужно ли проходить ВВК при наличии отсрочки: детальное объяснение

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим обязанность прохождения службы касается большинства мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщин с определенными военными специальностями.

В то же время законодательство предусматривает отсрочку от мобилизации для отдельных категорий граждан. Адвокат юридической компании Де-Юре Димитрий Стриченко в комментарии "Фактам" объяснил, нужно ли проходить ВВК, если есть отсрочка.

Прежде всего следует помнить, что прохождение ВВК является обязательным для всех, кто находится на воинском учете. В то же время отсрочка от мобилизации – это право военнообязанных, которым можно воспользоваться по факту оснований или отказаться от него.

"Наличие оформленной отсрочки у военнообязанного лица не освобождает его от обязанности прохождения медицинского осмотра ВВК. Это означает, что в случае прохождения ВВК лицом, имеющим оформленную отсрочку, ему не будут выдавать мобилизационного распоряжения", – отметил адвокат.

Что нужно знать о сроках ВВК и последствиях в случае игнорирования

В период военного положения заключение ВВК действует только в течение одного года. Поэтому военнообязанным стоит самостоятельно отслеживать срок его действия и при необходимости заблаговременно проходить повторный осмотр, не ожидая вызова от ТЦК и СП.

"Хотя действующее законодательство не предусматривает обязанности граждан самостоятельно обращаться в ТЦК и СП для прохождения ВВК, а наоборот – "прибывать по вызову", то есть по повестке для прохождения ВВК, некоторые ТЦК все же могут видеть нарушение правил воинского учета в такой просрочке и на основании этого накладывать штраф", – сказал специалист.

После получения повестки с требованием пройти ВВК гражданину необходимо обратиться в медицинские учреждения для прохождения осмотра. В то же время игнорирование этой обязанности считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напомним, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, соответствующего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.

Как писал OBOZ.UA, по словам юриста, штраф от ТЦК можно обжаловать в течение 30 дней, если он был выписан не в соответствии с процедурой. Для обжалования штрафа нужно написать заявление в ТЦК и СП, которое его назначило, и отправить по электронной почте или лично.

