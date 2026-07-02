Нужно ли предъявлять призывной билет на границе 17-летним юношам: подробное объяснение

При пересечении границы юношам в возрасте 17 лет не нужно предъявлять сотрудникам пограничной службы военный билет. Требование предъявить военно-учетные документы касается совершеннолетних граждан, которым исполнилось 18 лет.

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Об этом сообщили юристы портала "Юристы UA". В целом, в условиях военного положения на сегодняшний день выезжать из Украины могут юноши, не достигшие 23-летнего возраста.

Могут ли потребовать у 17-летнего юноши предъявить военно-учетное удостоверение

При пересечении границы юноши в возрасте 18–23 лет должны предъявить военно-учетные документы.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеют ли право сотрудники пограничной службы требовать призывное удостоверение у юноши 17 лет.

Юристы пояснили, что такого требования в законе нет. Требование предъявить военно-учетные документы касается юношей, которым исполнилось 18 лет.

Так, юрист Юрий Айвазян отметил, что для 17-летнего юноши в 2026 году военно-учетный документ не является обязательным документом для пересечения границы.

"Наличие обязанности встать на воинский учет призывникам в 17 лет не означает, что такой юноша приравнивается к мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет для целей пограничного контроля", — пояснил юрист.

По его словам, требование предъявить военно-учетный документ на границе установлено не для 17-летних, а для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Это указано в пункте 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 № 560. Так, там говорится о том, что пограничники организуют проверку военно-учетного документа именно у лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Также пункт 25 этого Порядка устанавливает обязанность иметь при себе и предъявлять военно-учетный документ именно для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Поэтому юрист объясняет, что если на границе у 17-летнего юноши требуют военно-учетные документы в качестве условия выезда, такое требование является юридически некорректным.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил мнение коллеги и отметил, что до 18 лет пограничники не имеют права требовать от юноши военно-учетные документы.

"В соответствии с частью 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в период проведения мобилизации (кроме целевой) только граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, в контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины. Поскольку парню ещё нет 18 лет, то он может выехать из Украины без военно-учетного документа", – пояснил Владислав Дерий. И добавил, что при себе при пересечении границы необходимо иметь загранпаспорт.

На ВЛК в 17 лет также отправлять не могут

Кроме того, юрист отметил, что 17-летнего юношу не имеют права направлять на военно-врачебную комиссию, ведь согласно пункту 22 постановления КМУ № 1487 во время военного положения направление призывников на военно-медицинскую комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их приема на военную службу в добровольном порядке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине под мобилизацию попал сотрудник "Укрпочты", у которого на момент призыва было действующее бронирование. Мужчина подал иск в суд против территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и военно-медицинской комиссии (ВМК) о признании противоправными действий, связанных с его мобилизацией.

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