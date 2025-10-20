Новый тренд в ремонте: как 'погружение' в один цвет меняет интерьеры

Дизайнеры интерьеров все чаще советуют отказаться от традиционных белых потолков, подоконников и молдингов. Вместо этого они советуют кардинально новый подход colour drenching, или "цветное погружение", когда все поверхности комнаты окрашиваются одним оттенком.

О нем рассказала блогер Морган, которая часто делится советами по ремонту, с никнеймом @brickhomehaven в своем посте в Instagram.

Что такое colour drenching ("цветное погружение") и почему это стало трендом?

Эта техника предполагает использование одной краски или очень близкого цвета на стенах, потолке, наличниках, дверях и даже мебели. В результате пространство выглядит как единый целостный объем без четких границ – это визуально увеличивает комнату и дает эффект погружения в цвет.

В чем "плюсы" этой техники:

Отсутствие резких переходов. Одинаковый тон минимизирует контрасты между разными поверхностями.

Создание атмосферы. Выбранный цвет задает характер комнаты – спокойствие, уют или драму.

Внимание к архитектурным деталям. В таком интерьере акцент создается не контрастом, а игрой света и теней на декоративных элементах.

Восприятие большего пространства. Если все поверхности "сливаются" в один тон – границы комнаты "исчезают".

На что обратить внимание перед тем, как использовать эту технику

Стоит выбрать правильный цвет. Очень темные оттенки могут сделать комнату мрачной, особенно при слабом освещении.

Чтобы интерьер не выглядел "плоским", рекомендуют использовать различные типы красок (матовая, глянцевая и т.д.).

Также цвет может меняться в зависимости от дня и искусственного света – поэтому эксперты советуют наносить пробные образцы. Начинать стоит с малого. Например, поэкспериментировать в прихожей или ванной комнате.

Перед покраской убедитесь, что все поверхности тщательно очищены и полностью сухие. Достаньте шлифовальную машинку: слегка отшлифуйте любые глянцевые поверхности, такие как плинтусы, чтобы улучшить адгезию краски.

При необходимости нанесите грунтовку, чтобы краска хорошо сцепилась и достигла равномерного покрытия.

Новое развитие этого тренда – double drenching – когда используют два родственных, но не идентичных оттенка, также не оставляя "белых зон". Это добавляет глубины и динамики интерьеру без жестких контрастов.

