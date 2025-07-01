Новые сроки подготовки и запрет на скопление военных и техники в учебных центрах: Сырский рассказал о новациях в Украине

В Украине увеличили срок базовой общей подготовки военных с 49 до 51 дня. Также будет запрещено скопление бойцов и техники в учебных центрах.

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Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский. Он подчеркнул, что уровень подготовки военнослужащего непосредственно влияет на боевую эффективность подразделения, количество ликвидированных врагов и, что самое важное, сохранение жизни самого бойца.

"Провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в Вооруженных Силах, усиление безопасности в учебных центрах и других проблемных вопросов. Срок базовой общей подготовки будет увеличен – до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействия ударным БпЛА противника", – говорится в сообщении.

По словам Сырского, это является одной из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается.

Также продолжается развитие базовой подготовки в тыловых полосах бригад. Украинское военное руководство понимает всю сложность ситуации и усиливает психологическую подготовку военных, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности. Главком заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от ракетных ударов противника.

"Мое безусловное требование – обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено!" – отметил Сырский.

Он обратил внимание, что на местах подготовки возводят новые укрытия, блиндажи и другие защитные конструкции. Также внедряются дополнительные инженерные решения, направленные на повышение безопасности военных во время обучения, подготовки и восстановления.

"Подчеркнул обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах. Определил задачи для улучшения подготовки. Среди них – организовать закрепление вновь созданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений", – говорится в сообщении.

Сырский подчеркнул, что за направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк.

Главнокомандующий поблагодарил командиров, которые понимают важность подготовки личного состава и регулярно повышают ее качество.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня генерал Александр Сырский посетил с рабочими визитами передовую, в частности, украинские подразделения, держащие оборону в Донецкой области. По его словам, ситуация на нескольких участках фронта остается сложной, а противник усиливает попытки прорвать оборону.

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