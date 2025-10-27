Видео дня
Новогодняя закуска из сыра и вареных яиц за 5 минут: самый простой рецепт
Сыр и вареные яйца – идеальная основа для приготовления вкусный и сытных закусок за считанные минуты. Стоит отметь, что сыры хорошо сочетаются со всеми продуктами, а особенно – красной рыбой, зеленью, каперсами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, вареных яиц и зелени.
Ингредиенты:
- 100 г твердого сыра
- 2 вареных яйца
- 2 упаковки (350 г) крем-сыра с лососем
- зелень
- 1-2 зубчика чеснока
- соль и перец
- 15 шт. крекеров для подачи
Для панировки:
- кунжут, копченая паприка, несладкие кукурузные хлопья или начос ⠀
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и яйца, порежьте зелень, добавьте соль, перец, чеснок тертый.
2. Сформируйте закуска, обваляйте в кунжуте, паприке.
