Новогодняя закуска из сыра и вареных яиц за 5 минут: самый простой рецепт

Сыр и вареные яйца – идеальная основа для приготовления вкусный и сытных закусок за считанные минуты. Стоит отметь, что сыры хорошо сочетаются со всеми продуктами, а особенно – красной рыбой, зеленью, каперсами. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, вареных яиц и зелени. 

Ингредиенты: 

  • 100 г твердого сыра
  • 2 вареных яйца
  • 2 упаковки (350 г) крем-сыра с лососем
  • зелень
  • 1-2 зубчика чеснока
  • соль и перец
  • 15 шт. крекеров для подачи

Для панировки:

  • кунжут, копченая паприка, несладкие кукурузные хлопья или начос ⠀

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр и яйца, порежьте зелень, добавьте соль, перец, чеснок тертый.

2. Сформируйте закуска, обваляйте в кунжуте, паприке.

