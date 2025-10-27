Новогодняя закуска из сыра и вареных яиц за 5 минут: самый простой рецепт

Сыр и вареные яйца – идеальная основа для приготовления вкусный и сытных закусок за считанные минуты. Стоит отметь, что сыры хорошо сочетаются со всеми продуктами, а особенно – красной рыбой, зеленью, каперсами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, вареных яиц и зелени.

Ингредиенты:

100 г твердого сыра

2 вареных яйца

2 упаковки (350 г) крем-сыра с лососем

зелень

1-2 зубчика чеснока

соль и перец

15 шт. крекеров для подачи

Для панировки:

кунжут, копченая паприка, несладкие кукурузные хлопья или начос ⠀

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и яйца, порежьте зелень, добавьте соль, перец, чеснок тертый.

2. Сформируйте закуска, обваляйте в кунжуте, паприке.

