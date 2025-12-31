Новогоднее обращение Зеленского: видео поздравления президента с Новым 2026 годом

В ночь с 31 декабря на 1 января президент Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением к украинским гражданам. Это уже четвертый праздник Нового года, который наше государство встречает в условиях широкомасштабной войны, развязанной страной-агрессором Россией.

Видео дня

Стоит заметить, что действующий президент обратился к украинцам с новогодним поздравлением уже в седьмой раз.

Выборка ключевых месседжей

Обращение президента обнародовали на официальных ресурсах главы государства и транслировали на национальных телеканалах.

Зеленский выступил из Киева после возвращения из зарубежных встреч, о чем прямо сказал в речи: "Я вернулся в Киев вчера, в 6 утра. Наша команда провела в дороге почти 50 часов".

В центре обращения была тема завершения войны и переговоров. Президент заявил, что мирное соглашение готово на 90 процентов. "Мирное соглашение готово на 90 процентов. Остается десять. И это гораздо больше, чем... чем просто цифры", – сказал он, подчеркнув, что именно эти десять процентов определяют судьбу Украины, Европы и миллионов людей.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к миру, но не любой ценой. "Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины", – заявил президент. Он также отверг предположение о готовности украинцев сдаться, напомнив о более 1400 дней полномасштабной войны и ежедневном сопротивлении.

Отдельную часть речи Зеленский посвятил роли России и международного давления. Он заявил, что Россия не завершает войны по собственному желанию. "Россия не заканчивает свои войны сама. Не было в истории войны, которую бы они завершили по собственному желанию", – подчеркнул он.

Президент также говорил о санкциях и необходимости более жестких действий. По его словам, санкции уже влияют на российскую экономику, но этого недостаточно. "Санкции кусают Россию, но сработает только мертвая хватка", – отметил Зеленский, перечислив нефть, танкеры и военные заводы как ключевые цели давления.

В речи прозвучали и оценки отношений с США и европейскими партнерами. Зеленский рассказал о сложном пути в диалоге с американской стороной и многочисленных встречах с президентом США. "Украина отстояла свое право голоса, и все видят, что Украина себя уважает, а потому уважают нас", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина является щитом для Европы. "Украина – это на самом деле единственный щит, который сейчас отделяет комфортную европейскую жизнь от "русского мира"", – заявил Зеленский. Он также привел примеры постоянных контактов с лидерами Франции, Германии, Великобритании, Италии и других стран.

В конце обращения Зеленский перешел к новогоднему обращению к гражданам. Он вспомнил о зиме, снеге и традициях празднования, а также подчеркнул главное желание украинцев. "Больше всего сейчас мы хотим мира", – сказал президент, добавив, что за мир нужно бороться и работать.

Зеленский выразил надежду, что в 2026 году украинцы смогут жить в тишине и безопасности, а все защитники вернутся домой. "Чтобы были мы. Чтобы была Украина", – подытожил он.

Завершив речь словами: "С Новым годом, дорогой народ! Слава Украине!".

Новогоднее обращение прошлых лет

В 2020 году выступление Владимира Зеленского длилось 13 минут 20 секунд, а по случаю наступления 2021 года – 14 минут 50 секунд.

Новогоднее обращение накануне 2022 года стало значительно длиннее и превысило 21 минуту. Перед 2023 годом президент записал поздравление уже в условиях полномасштабной войны – его продолжительность составляла 17 минут.

Обращение к 2024 году длилось 20 минут 40 секунд, тогда как накануне 2025 года видеопоздравление было почти такой же продолжительности – 20 минут 44 секунды.

Как писал OBOZ.UA, в прошлом году президент выступил с новогодним обращением возле монумента "Украина-мать". По его словам, она, как и наше государство, смотрит вперед, верит в свое будущее и победу над всем тем злом, которое принесла Россия. Зеленский подчеркнул, что Украина способна достичь справедливого мира, имея щит и меч, защищая свой народ, свои цвета, свою независимость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!