Новая жизнь после тяжелых ранений и плена: история защитника Мариуполя Петра Хижняка

Пограничник Петр Хижняк с 2003 года служит в рядах Государственной пограничной службы. В боях за Мариуполь получил тяжелые ранения и попал в плен. В рамках проекта "Сердце Азовстали", являющегося частью Фонда Рината Ахметова, защитник стал владельцем новой квартиры для своей семьи.

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Полномасштабное вторжение застало его на больничном – он болел Covid-19. Несмотря на это, узнав о начале большой войны, он сразу встал на защиту Родины. Сначала защищал окрестности Мариуполя. 17 марта при выполнении боевого задания получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Под натиском врага Петр со своими собратьями был вынужден занять новые позиции на территории комбината им. Ильича в Мариуполе. 2 апреля в результате авиаудара защитник вновь получил травмы головы. В таком состоянии он более недели находился в полном окружении врага. Во время попытки прорыва на "Азовсталь" защитник снова попал под обстрел и был взят в плен, где пробыл более 7 месяцев.

Родной дом Хижняков остался в Донецкой области. Но теперь семья начнет новую жизнь в собственном доме. Также, чтобы поздравить защитника с новым домом, пришел Народный артист Украины Павел Зибров.

"Мы потеряли всё. Жена уехала с одним пакетом. Я вообще ни с чем. То же самое и с младшим сыном. Мы переехали в Харьков. Чужая квартира, даже своего полотенца не было, не говоря уже о квартире, одежде, обо всём. А тут из "Сердца Азовстали" позвонили, предложили принять участие в программе "Дома". Я сначала не верил. Думал, что это может затянуться на годы. Даже жене сначала не говорил. Но так быстро всё сделали. Нет слов, чтобы выразить благодарность Ринату Ахметову и "Сердцу Азовстали". Не могу выразить все эти эмоции", – делится впечатлениями Петр.

Опыт войны, ранения или плена меняет человека, но не должен определять всю его дальнейшую жизнь. Важно, чтобы после пережитого военнослужащий получил поддержку на пути к восстановлению, обретению нового смысла, внутренней опоры и собственного видения будущего. Именно в этом заключается смысл посттравматического роста – ключевого направления работы ОО "Сердце Азовстали" по поддержке защитников Мариуполя.