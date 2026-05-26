Новая жизнь после тяжелых ранений и плена: история защитника Мариуполя Антона Трофимова

Защитник Мариуполя Антон Трофимов, который пережил сложные ранения и российский плен, получил поддержку от проекта "Сердце Азовстали", который является частью Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

С первых дней полномасштабного вторжения защитник оборонял Мариуполь. 15 марта 2022 года во время боев получил тяжелое ранение руки, обеих ног с открытым переломом, тело было посечено обломками. Военного доставили в госпиталь, на который впоследствии россияне сбросили авиабомбу. Тогда всех раненых эвакуировали на "Азовсталь".

17 мая вместе с другими защитниками по приказу высшего руководства вышел в плен. Вернулся домой в конце июня 2022 года после обмена тяжело ранеными. После этого его ждали несколько операций и длительная реабилитация. Защитник получил инвалидность и до сих пор имеет проблемы с коленом. Однако он уже планирует осваивать новую профессию, а собственная квартира станет для него фундаментом для новой жизни.

"Выражаю большую благодарность Ринату Леонидовичу и проекту "Сердце Азовстали" за помощь, за поддержку. За квартиру и остальные вопросы, с которыми помогает проект – это просто замечательно", – поделился впечатлениями защитник.

В новой квартире Трофимов будет жить с женой и сыном. Для семьи это первое собственное жилье, раньше приходилось жить в арендованном жилье и общежитиях.

В "Сердце Азовстали" отмечают: помощь защитникам не завершается этапом лечения. Экосистема проекта выстроена по принципу посттравматического роста – от реабилитации до полноценной самореализации в гражданской жизни.