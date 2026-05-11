Новая жизнь после тяжелой травмы: история защитника Мариуполя Павла Самбура

Защитник Мариуполя, морской пехотинец Павел Самбур, который пережил сложное ранение и российский плен, получил поддержку от проекта "Сердце Азовстали", который является частью Фонда Рината Ахметова. В рамках проекта защитник стал владельцем новой квартиры для своей семьи.

Павел – морской пехотинец. С 2015 года он защищал Украину, а в начале полномасштабного вторжения защищал Мариуполь. Во время боев получил сквозное ранение черепа и чудом выжил. Павел перенес операцию в бункерном госпитале – без света, оборудования и элементарных условий. Три дня был в коме.

"Вообще, я совсем ничего не помню. Что говорил врач? Говорил, что состояние было тяжелое. Пол черепа нет – конечно, будет тяжелое. Пришел в себя более-менее уже в плену, в госпитале. Как я туда попал – не помню", — вспоминает защитник.

Павел защищал Мариуполь вместе с сыном Владиславом, который также прошел плен. Павла, как тяжелораненного, вернули еще летом 2022 года, а Владислав вернулся только в январе 2025 года. В течение трех лет сын не знал, выжил ли его отец. Но сейчас семья снова вместе и теперь имеет место, где будет проводить время в семейном кругу.

"Я очень хочу поблагодарить Рината Леонидовича. То, что он делает – это большое дело для всех ребят. Я сегодня с этим столкнулась и поняла, насколько это важно. Я очень благодарна", – поделилась впечатлениями жена защитника Наталья.

В "Сердце Азовстали" отмечают: помощь защитникам не завершается этапом лечения. Экосистема проекта выстроена по принципу посттравматического роста – от реабилитации до полноценной самореализации в гражданской жизни.