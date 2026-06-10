'Новая норма': эксперты объяснили, что означают резкие колебания температуры в Европе

Май 2026 года стал вторым самым теплым маем за всю историю метеорологических наблюдений в мире. Известно, что температура на планете превысила доиндустриальный уровень на 1,42°C, а европейские страны пережили одну из самых интенсивных весенних волн жары за последние годы.

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Подобные экстремальные погодные явления все чаще становятся привычным явлением. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные европейской программы наблюдения за Землей Copernicus.

Быстрый переход от прохладной к жаркой погоде не оставил достаточно времени для адаптации населения, сельскохозяйственных культур и природных экосистем. Самая сложная ситуация наблюдалась в Великобритании, Франции, Ирландии и Португалии.

Особенно ощутимыми последствия жары стали в Испании, где в течение мая зафиксировали 101 смерть, связанную с высокими температурами. Это самый высокий показатель для этого месяца за весь период наблюдений. Во Франции и Великобритании также возросло количество случаев утопления из-за попыток людей охладиться в непредназначенных для купания водоемах.

По данным Copernicus, во многих регионах Европы так называемая "ощутимая температура", которая учитывает влияние влажности, солнечного излучения и ветра, достигала 35-40°C. Эксперты отмечают, что хотя такие погодные условия остаются экстремальными, они соответствуют долгосрочной тенденции к более ранним и интенсивным волнам жары.

Средняя глобальная температура воздуха на поверхности Земли в мае составила 15,8°C. В то же время площадь морского льда в Арктике была на 4% меньше средних показателей, а в Антарктике – на 9% ниже нормы.

Климатологи также обратили внимание на значительные контрасты в распределении осадков. Если значительная часть Западной, Центральной и Восточной Европы страдала от засухи, то в Турции, Болгарии и Молдове наблюдались масштабные наводнения. Избыток влаги также фиксировали в северных районах Скандинавии и в регионе Черного моря.

Европа нагревается быстрее других континентов из-за близости к Арктике, где сокращение площадей льда и снега ускоряет поглощение солнечного тепла. Дополнительным фактором остается потепление тропической части Тихого океана, которая постепенно переходит к условиям Эль-Ниньо, что обычно способствует росту глобальных температур и усилению экстремальных погодных явлений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мир может оказаться на пороге одного из самых мощных климатических явлений за всю историю наблюдений. Новые прогнозы свидетельствуют, что феномен Эль-Ниньо, который прямо сейчас формируется в Тихом океане, способен стать рекордным по силе и существенно повлиять на погоду и жизнь людей в разных частях планеты.

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