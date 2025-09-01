Новая любовь и новая карьера: кого ждет перезагрузка осенью

Во второй половине 2025 года судьба готовит двум знакам зодиака настоящую перезагрузку. По прогнозам астрологов, Водолеи и Скорпионы почувствуют сильный импульс к переменам, которые могут привести их к главному предназначению в жизни.

Как пишет Harpers Bazaar, период с сентября и до конца года станет решающим для внутреннего роста, профессиональных поворотов и эмоционального вызревания для их астрономических знаков. С 7 сентября планета Уран возвращается в знак Тельца. Этот транзит несет энергию трансформаций, внезапных осознаний и новых решений.

Для Водолеев это будет своеобразный звонок: время пересмотреть свое место в жизни, особенно в профессиональной сфере. Если вы давно чувствовали, что занимаетесь не тем, чем хочется – самое время изменить все. Не бойтесь потерять привычное – новое окажется гораздо ближе к вашему настоящему "я". Возможна полная смена деятельности, открытие собственного дела или творческая реализация, которую вы долго откладывали.

Скорпионам же Уран принесет глубокие внутренние сдвиги. Осень 2025 года может оказаться для них периодом обновления в любовной сфере. Речь идет не только о новых знакомствах, но и о более глубоком понимании своих истинных чувств и потребностей. Астрологи предостерегают: не сопротивляйтесь изменениям, даже если они кажутся рискованными. Ваше сердце подскажет правильное направление. Важно слушать интуицию, отпускать старое и впускать в жизнь новое – тогда она изменится к лучшему.

Оба – и Водолей, и Скорпион – претерпят изменения не только на поверхностном уровне. Речь идет об изменениях мировоззрения, жизненных приоритетов и даже смысла бытия. Эти несколько месяцев могут вывести на совершенно другой жизненный уровень – если, конечно, вы будете готовы принять вызов и не спрячетесь в зоне комфорта.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

