'Нова радість стала' и 'Добрий вечір тобі': тексты украинских колядок

Одной из древнейших рождественских традиций в Украине является колядование. Обычно в нем участвуют дети или молодежь, которые ходят от дома к дому, поют праздничные песни, желают хозяевам мира, здоровья и достатка.

В то же время колядки давно вышли за пределы только уличного обряда – их поют дома, за праздничным столом, в церквях и на рождественских концертах. OBOZ.UA публикует тексты самых популярных украинских колядок.

"Нова радість стала"

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

***

"Спи, Ісусе, спи…"

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!

***

"Бог предвічний народився"

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

***

"Небо і земля нині торжествують"

Небо і земля нині торжествують,

Ангели, люди весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

"Чудо, чудо!" повідають.

