"Нова радість стала" и "Добрий вечір тобі": тексты украинских колядок
Одной из древнейших рождественских традиций в Украине является колядование. Обычно в нем участвуют дети или молодежь, которые ходят от дома к дому, поют праздничные песни, желают хозяевам мира, здоровья и достатка.
В то же время колядки давно вышли за пределы только уличного обряда – их поют дома, за праздничным столом, в церквях и на рождественских концертах. OBOZ.UA публикует тексты самых популярных украинских колядок.
"Нова радість стала"
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
***
"Добрий вечір тобі, пане господарю"
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
***
"Спи, Ісусе, спи…"
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!
Я Тебе му колисати,
Пісоньками присипляти:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Лелійко, спи, головку склони.
Ту на рученьки Марії,
Бач Вона Тебе леліє:
Люлі, серденько, люлі.
Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!
Йосифа, що лиш не видати,
Несе хлібця Тобі дати:
Люлі, серденько, люлі!
***
"Бог предвічний народився"
Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився.
В Вифлеємі народився,
Месія, Христос наш,
І пан наш, для всіх нас,
Нам народився.
Ознаймив це Ангел Божий
Наперед пастирям,
А потім звіздарям
І земним звірям.
Діва Сина як породила,
Звізда ста, де Христа
Невіста Пречиста
Сина зродила.
Тріє царі несуть дари
До Вифлеєм-міста,
Де Діва Пречиста
Сина повила.
***
"Небо і земля нині торжествують"
Небо і земля нині торжествують,
Ангели, люди весело празднують.
Приспів:
Христос родився, Бог воплотився,
Ангели співають, Царіє витають,
Поклін віддають, пастиріє грають,
"Чудо, чудо!" повідають.
