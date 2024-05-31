Носили настоящие стиляги: какие вещи считались в СССР писком моды

Мода всегда была чем-то больше, чем просто одежда. Это средство самовыражения, которое не смогли подавить полностью даже в СССР.

Даже в эпоху тоталитарного режима и цензуры молодежь искала способы выделиться. О том, какие вещи тогда имел каждый советский стиляга, рассказывает OBOZ.UA.

Граждане СССР поняли: чтобы иметь красивую одежду, необязательно ее покупать, ведь сшить можно все что угодно. Поэтому даже дефицит и железный занавес не остановил тогдашних модников.

Платье с пышной юбкой

Платье с пышной юбкой было одной из самых популярных моделей среди советских девушек. Оно отличалась своим свободным кроем, который не сковывал движения, что делало его идеальным для повседневной носки. Благодаря простому, но элегантному дизайну такое платье стало невероятно популярным, ведь было комфортным, в отличие от консервативных моделей, доступных в советских магазинах.

Платье в горошек

Другим популярным выбором среди советских модниц было платье в горошек. Этот принт стал известен благодаря голливудской иконе Мэрилин Монро, часто появлявшейся в подобном наряде в фильмах. Советские девушки стремились подражать стилю актрисы. Кроме того, платья в горошек были практичными, ведь на них не было заметно небольших пятен грязи.

Джинсы с высокой посадкой

О джинсах с высокой посадкой мечтала каждая советская девушка в 1980-х годах. Однако сшить их было не легко, а в магазинах достать почти невозможно.

Брюки-клеш

Брюки-клеш были невероятно популярны среди советских стиляг в 1960-х годах. Этот фасон отличался расширением штанины от колена и до самого пола. После распада СССР мода на них постепенно исчезла, но в последние годы снова набирает популярность.

Косынка

Косынки были универсальным аксессуаром в советской моде. Женщины носили их на голове или шее, используя как аксессуар. Также косынки обеспечивали защиту от солнца летом.

Клетчатое пальто

Клетчатые пальто стали модными в конце 1960-х годов и быстро завоевали популярность среди молодежи. Также в магазинах были чёрные и темно-синие модели. Это был единственный вид верхней одежды, которую можно было купить. Однако стиляги считали однотонные пальто скучными, потому и полюбили клетку.

Сандалии с носками

Одним из самых странных, но популярных трендов в СССР были сандалии, носившиеся с носками. Такая обувь считалась почти "официально-деловой" и была невероятно популярной и практичной, особенно среди работников.

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