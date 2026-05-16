Носил имя агента КГБ: как раньше назывался Вараш

В эпоху СССР небольшой украинский город на Ровенщине был известен как Кузнецовск – в честь легендарного агента советских спецслужб Николая Ивановича Кузнецова. Это название символизировало господство советской идеологии, которая активно переименовывала населенные пункты в честь своих героев.

Только после обретения независимости и в рамках политики декоммунизации городу вернули историческое название Вараш. Сегодня Вараш – современный город-спутник Ровенской АЭС, который сочетает многовековую историю Полесья с атомной энергетикой. Его переименование стало частью более широкого процесса восстановления исторической памяти в Украине.

Происхождение исторического названия

Название Вараш происходит от одноименного древнего села, упомянутого еще в 1577 году. В документах XVI-XVII веков оно фигурировало как Гвараш или Гваронш. Этимология названия окончательно не выяснена, поэтому существуют несколько версий его происхождения.

Среди них – связь со славянским корнем "гвар" (шум, говор), иранским влиянием через авестийского бога Веретрагну, древним названием волхвов "варажб" на Полесье, а также венгерским "város" (укрепленный город). В разные периоды название эволюционировало от Гвараш до Вараша, Ваража или Варяжа, отражая культурные и языковые влияния региона.

История города Вараш

Первые поселения на территории современного Вараша появились еще в каменный век, о чем свидетельствуют археологические находки. С 1577 года село входило в состав Речи Посполитой, меняя владельцев среди знатных родов – Черторийских, Вишневецких, Лещинских и других. Оно неоднократно страдало от войн, татарских набегов и казацких восстаний, что приводило к значительному уменьшению населения.

В составе Российской империи Вараш оставался небольшим государственным селом с преимущественно сельским хозяйством. В межвоенный период оно оказалось в составе Польши, а во время Второй мировой войны пережило немецкую оккупацию и советские репрессии. После войны здесь действовали повстанческие отряды, а советская власть проводила депортации семей участников ОУН и УПА.

Вараш в советский период

В 1973 году на месте старого села началось масштабное строительство города-спутника для Ровенской атомной электростанции. Уже в 1977 году новопостроенному населенному пункту присвоили название Кузнецовск в честь советского разведчика Николая Кузнецова, который во время войны действовал в тылу врага и ликвидировал нескольких высокопоставленных чиновников оккупационной администрации.

Город быстро рос: возводились жилые дома, школы, детские сады, больницы и объекты инфраструктуры. В 1984 году Кузнецовск получил статус города. Строительство РАЭС стало главным фактором развития, превратив небольшое полесское село в современный энергетический город.

Возвращение исторического названия

После распада СССР вопрос переименования приобрел актуальность. В мае 2016 года в рамках декоммунизации Верховная Рада Украины вернула городу историческое название Вараш. Тогда же были переименованы органы местного самоуправления. Этот шаг стал символом отказа от советского наследия и восстановления связи с древней историей Полесья.

География, природа и климат

Вараш расположен на реке Стырь в Ровенской области, в нескольких километрах от железнодорожной станции Рафаловка. Город лежит на Волынско-Подольской плите с характерными карстовыми явлениями, дерново-подзолистыми почвами и торфяниками. Последние иногда вызывают пожары, из-за которых над городом появляется густой дым.

Климат умеренно-континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Преобладание западных ветров обеспечивает относительно высокую влажность. Город имеет компактную территорию площадью более 11 км² и граничит с несколькими селами.

Современный Вараш

Сегодня Вараш – административный центр Варашского района и городской общины с населением около 42 тысяч человек (по состоянию на 2022 год). Экономика города тесно связана с Ровенской АЭС, которая остается главным работодателем. Работают также пищевые предприятия – молокозавод и хлебозавод.

Вараш отличается среди других городов Украины тем, что на его гербе изображена атомная электростанция. В городе сохранились неофициальные микрорайонные названия (Энергетики, Березка, Пятихатки), а также активно развивается инфраструктура – от торгово-развлекательных центров до культурных заведений.

Вараш сочетает в себе древнюю полесскую историю с современными технологиями атомной энергетики, оставаясь ярким примером того, как город может изменить свою идентичность, сохраняя связь с корнями.

