Ночью возможны заморозки: каких сюрпризов ждать от погоды в понедельник, 14 апреля

В понедельник, 14 апреля, в Украине ночью возможны заморозки. Пока что синоптики не прогнозируют ожидаемое весеннее потепление.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Отмечается, что на большинстве территорий нашей страны ожидается переменная облачность.

"Без осадков, лишь утром и днем на последнем западе страны небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.

Температура ночью 1-6 ° С тепла (в Украине, помимо большинства западных областей, на поверхности грунта заморозки 0-5 °). Днем 13-18°С тепла, в Карпатах и на побережье морей 8-13°С.

В столице и области в понедельник, 14 апреля, осадков не ожидается. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°С, на поверхности почвы заморозки 0-5°С. Температура днем 13-18 ° С тепла, в Киеве ночью 2-4 ° С тепла, днем 15-17 ° С тепла.

Впрочем, раньше синоптик Наталья Диденко дала более обнадеживающий прогноз. Она рассказала, что к Пасхе в Украине ожидается значительное потепление и преимущественно сухая погода. Лишь в западных регионах возможны небольшие осадки. Кое-где столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

Напомним, после нескольких дней мороза, снега и пронзительного ветра украинцев ждет настоящий погодный контраст. На Пасху 2025 в регионы придет потепление до +18 градусов, что после весенних холодов уже воспринимается как "жара".

Как сообщал OBOZ.UA, май в Украине всегда является месяцем, бьющим температурные рекорды, и 2025 год не будет исключением. Погода в этот период может порадовать украинцев теплом, но и приготовить сюрпризы, в частности температурные перепады.

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