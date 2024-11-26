Ночью нет облаков, тепло быстро высвобождается: стоит ли ожидать сильных морозов в Украине в ближайшее время

В Украине в ближайшее время не стоит ожидать сильных морозов, однако ночью температура будет опускаться до минусовых отметок. На этой неделе возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Об этом рассказала OBOZ.UA синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее прогнозу, самая морозная ночь будет на среду, 27 ноября.

Как пояснила синоптика, вследствие влияния антициклона на территории Украины небо безоблачное.

"Если прояснение, то ночью нет облаков, а облака они как одеяло, и если их нет, то все тепло, которое в течение дня было накоплено, оно быстро высвобождается в окружающее пространство", – рассказала Птуха.

Поэтому в ближайшие дни ночная температура будет ниже – от 2 до 8 градусов мороза. А в дневные часы ожидается от –3 до +3.

Самой холодной ночью будет на 27 ноября, когда температура воздуха в части регионов Украины опустится до -8 градусов. Такую морозную ночь следует ожидать на Черниговщине, Сумщине, Киевщине, Житомирщине и части Черкасской области.

Начиная с четверга, в результате облачности температура немного повысится и уже ночью составит от 4 мороза до 2 тепла, а днем до +6 градусов.

"Начиная с четверга уже будет немного другая ситуация, там уже не будет такое поле высокого давления. В четверг-пятницу будет проходить небольшой циклон через Польшу и Беларусь. На территорию Украины он не выходит, только его фронтальная система будет затрагивать в четверг Западные области, в пятницу немного северные, частично центральные в виде небольших осадков", – рассказала синоптик.

По словам Птухи, циклон принесет небольшие осадки, смешанной фазы, то есть мокрый снег, кое-где с дождем.

Во вторник, 26 ноября, небольшие дожди пройдут в Луганщине, Донбассе и Крыму.

В среду, 27 ноября, будет небольшой дождь в западных областях.

В четверг, 28 ноября, в западных областях будет преобладать дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

"Но это очень локальные осадки, они каких-либо ощутимых синоптических изменений с собой не несут", – отметила Птуха.

По ее словам, поскольку со среды уже ожидается большая облачность, местами возможны осадки. В зависимости от температурных показателей это может быть мокрый снег, или дождь.

"В пятницу этот атмосферный фронт уже будет размываться, будет усиливаться уже следующий антициклон, и благодаря ему начало декабря будет у нас без осадков", – рассказала Наталья Птуха.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу Натальи Птухи, в начале декабря осадков не предполагается. Завершение последней недели ноября и начало декабря пройдет под влиянием поля высокого давления, то есть антициклона. Он обеспечит погоду без осадков в первые пять дней декабря.

Также Наталья Птуха ранее прогнозировала, что зима 2024-2025 в Украине будет более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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