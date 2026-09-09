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Ночная потливость и перегрев: решит ли проблемы качественный матрас

Елена Былим
Новости. Общество
3 минуты
567
Какая температура комфортна для сна
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Повышенная потливость и ощущение перегрева ночью часто разрушают сон, но правильно подобранный матрас способен эффективно регулировать температуру и влагу, обеспечивая сухой и комфортный отдых.

Проблема повышенной потливости во время сна не только неприятна, но и серьезно ухудшает качество сна, не давая организму полноценно восстановиться. На самом деле наше тело естественным образом снижает температуру перед сном и в течение ночи, но матрас может как помочь этому процессу, так и полностью его заблокировать.

Качественный матрас с правильными материалами действует как эффективная система терморегуляции: отводит лишнее тепло и влагу, не позволяя создавать эффект "парника".

OBOZ.UA предлагает узнать, как именно работает ночная терморегуляция организма и какие матрасы действительно помогают избавиться от ночного перегрева.

Как тело регулирует температуру ночью

Перед сном температура тела естественно снижается – это один из ключевых сигналов для мозга, что пора отдыхать. Самые низкие показатели наблюдаются в ранние утренние часы (примерно в 2–4 часа).

Организм охлаждается преимущественно через кожу, особенно через руки и ноги. Кровеносные сосуды расширяются, тепло выходит наружу, а мелатонин (гормон сна) помогает усилить этот процесс. Если окружающая среда или поверхность для сна мешает отдаче тепла, механизм нарушается: тело продолжает нагреваться, появляется пот, и сон становится поверхностным и прерывистым.

Почему перегрев ухудшает качество сна

Как тело регулирует температуру ночью.

Повышенная температура тела ночью сокращает фазу глубокого сна (медленной фазы), которая важна для физического восстановления. Также страдает фаза быстрого сна (REM), ответственная за обработку эмоций и памяти.

Человек чаще просыпается, чувствует усталость по утрам, а со временем может развиться хроническая усталость или даже бессонница.

Влажное тепло усугубляет проблему: пот не испаряется, кожа остается влажной, а тело постоянно пытается остыть, не имея на это возможности.

Роль матраса в ночных проблемах с температурой

Матрас – это самая большая поверхность, которая контактирует с телом в течение 7-9 часов. Если он плохо пропускает воздух и влагу, то действует как термо-покрывало: накапливает тепло и возвращает его обратно.

Синтетические пены с закрытой структурой (особенно плотный memory foam) часто создают эффект парника. Они хорошо облегают тело, но плохо вентилируются и медленно отдают влагу. В результате человек, склонный к ночному потоотделению, просыпается в "мокрой" постели, даже если в комнате не слишком жарко.

Какие материалы лучше всего отводят тепло и влагу

Лучшие решения:

  1. Натуральный латекс – открытая ячеистая структура обеспечивает отличную вентиляцию и быстрое испарение влаги.
  2. Натуральная шерсть – прекрасно регулирует влажность, впитывает избыток пота и быстро отдает его в воздух, оставаясь сухой на ощупь.
  3. Кокосовая койра в комбинации с латексом – высокая воздухопроницаемость и жесткость.
  4. Гибридные матрасы с пружинным блоком – воздух свободно циркулирует между пружинами.

Материалы, которых лучше избегать при проблеме перегрева:

  • Плотный memory foam (особенно толстый слой)
  • Полностью синтетические пены с закрытыми порами
  • Матрасы с толстым вязкоэластичным слоем без хорошей вентиляции

Какой матрас выбрать

Эксперты советуют для комфортного сна выбрать матрас с открытой структурой и натуральными материалами в верхних слоях. Можно добавить дышащий топпер из шерсти или латекса.

Какой матрас выбрать.

Также используйте воздухопроницаемый защитный наматрасник и постельное белье из натуральных тканей (хлопок, лен, бамбук).

Качественный матрас не просто "не греет" – он активно помогает организму поддерживать естественный температурный баланс, делая сон сухим, глубоким и восстанавливающим. Если вас часто беспокоит ночная потливость, именно с выбора матраса стоит начинать решение проблемы.

OBOZ.UA писал ранее, что некачественный матрас может привести к онемению конечностей во время или после сна.

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